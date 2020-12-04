寶林邨逾百戶現「黑點水」　區議員：法團拒批水務署水箱進駐

將軍澳寶林邨法團日前改選失敗，屋苑管理權維持現屆法團控制後，影響漸見浮現。有居民發現近日家中食水出現無數肉眼可見的黑色微粒，擔心飲用危害健康，要求徹查，水務署指需待7至14日才有化驗結果，現階段可提供水箱予居民取水，惟有區議員引述法團與管理公司以「情況可受控」為由，拒借地方擺水箱，做法不合理。

西貢區區議員馮君安表示，兩日前開始接獲住戶反映，指在食水中發現了大量黑色顆粒，消息傳出後，他在網上和邨內都收到大量居民表示有同樣情況。馮指，當晚已即時聯絡水務署，其後署方派人前來採集樣本，並有為部分住戶清洗水錶，惟昨日有住戶表示即使完成清洗，情況仍然持續。

「居民其實都相當憤怒，有居民開奶畀BB飲時，見到啲滾水入面有咁多黑色粒粒，所以好擔心！」馮君安指，現時很多居民都轉用樽裝水，又指早前曾向水務署要求為居民暫時提供清潔食水，水務署亦配合並與法團和管理處協調，但最後管理處以情況可以受控為借口，不肯借出地方擺放水箱，「水務署好寬容安排到水箱，但管理處就用咁無知嘅處理手段拒絕！」

區議員：不排除黑點源自水管瀝青剝落

馮續指，現時需待水務署完成化驗，才知道該些黑色物質是甚麼，有部分住戶認為黑點源頭是屋邨水缸，惟指該邨清洗水缸的費用比一般屋苑高昂，質疑為何食水仍會出現問題。

馮君安又指，去年九月將軍澳區進行大型水管維修工程時，也試過因防生銹的瀝青剝落；早年沙田一些屋苑亦有食水出現微細黑粒污染物，不排除黑點水或與瀝青剝落有關，雖然過往水務署稱水管內瀝青不含有毒物質、不會致癌，但會建議市民先用盛器承載食水後，避免飲用底層含沉積物的食水。