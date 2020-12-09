將軍澳和明苑多個單位現「黑點水」　居民憂影響健康買樽裝水度日

繼早前寶琳邨出現「黑點水」事件，將軍澳居屋和明苑亦有住戶指，家中食水出現同樣問題。當中有人稱，擔心「黑點水」會影響健康，現時不敢飲用，要買樽裝水飲用度日。區議員則指，該處自7月開始已有零星「黑點水」個案，惟水務署至今仍沒解釋事件，促請署方盡快派員與他們積極溝通。

自2015年發生「鉛水」事件後，市民十分關注食水安全問題。數日前寶林邨有逾百名住戶表示家中出現「黑點水」，令他們十分擔心；區內另一屋苑和明苑竟然也面對同樣情況，住客張小姐表示，日前更換了水龍頭的濾芯，惟一日後發現濾芯竟完全變黑。她透露，擔心食水有黑點會影響健康，因此現時每日都買樽裝水飲用。

西貢區區議員鄭仲文指，自上周五開始，至今已有十多名住戶向他反映事件，住戶均表示家中的水龍頭、灑水網等出現不明黑色顆粒，雖然懷疑或與屋苑早前曾更換公家水喉有關，但鄭指，仍需待水務署人員前來檢查才可知道原因。鄭仲文又表示，早於7月底已接獲到零星的相關投訴，但水務署數月來的態度如「兜圈」，未有解釋事件，予人不願承擔責任的感覺，而就近日事件，鄭坦言仍未約到署方代表見面，希望能盡快會面，找出黑粒源頭，以及磋商解決方案。

水務署：即時為相關住戶沖洗水錶

水務署回覆查詢時指，署方指今年8月至11月期間，接獲和明苑管理處及個別用戶反映食水有黑點，署方接獲投訴後已完成跟進及處理相關個案。水務署又指，從11月下旬起，署方接獲和明苑有關食水有黑點的個案有所增加，署方已即時派員與屋苑管理處及有關用戶聯絡，為相關住戶沖洗水錶，並向管理處提供技術支援以清洗屋苑的內部供水系統，包括濾網及儲水缸等。署方亦指，同時沖洗屋苑外附近的政府喉管，沒有發現供水水質異常，但為了釋除市民疑慮，亦應要求於本月7日安排4個臨時水箱提供臨時食水供應給屋苑居民使用。

此外，水務署指在水質監測計劃下，署方會定時在全港一些公眾可達的水龍頭，包括商場、診所、社區設施、體育場地、街市、政府合署及屋邨辦事處的水龍頭，以及在全港隨機抽出用戶（包括將軍澳區屋苑）抽取食水樣本，以監測用戶水龍頭食水的水質。所有測試結果均符合香港食水標準。署方亦因應和明苑事件，特別於附近政府供水管網及內部供水系統再抽取水樣本化驗，結果顯示水質未受影響，食水安全及適合飲用。署方強調會繼續跟進上述事件，持續定期沖洗政府喉管，以及在區內政府喉管的策略性位置安裝濾網，進一步保障供水水質。