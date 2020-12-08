印裔男輕鐵站紮營絕食　揭被鄰居噪音滋擾長達7年投訴無門

昨日（8日）開始，天水圍樂湖輕鐵站附近突然出現一個營帳，在帳篷附近更被掛上「Mr.李嘉誠／醫管局，請還我一個清白：絕食絕飲」的橫額，聲稱在上址絕食的，是印度裔男子John。 John是附近賞湖居的住戶，7年前開始受上層住戶持續製造噪音滋擾，他用盡不同方法處理問題，甚至對簿公堂，卻因入紙起訴管理賞湖居、由李嘉誠創辦的長江實業旗下港基物業管理有限公司時，被判敗訴而需繳付堂費12萬元，最終令他對透過法律爭取公義失去信心，故決定在輕鐵站前絕食抗議，盼這宗長期受噪音滋擾的事件得到公眾關注。

樓上鄰居不分晝夜地拖拉傢俱 發出巨響

John已居於嘉湖山莊賞湖居17年，多年來相安無事。直至7年前，他的平靜生活被一名鄰居摧毀。住在他上層的一名婆婆在單位內不斷製造噪音，例如不分晝夜地在家中拖拉傢俱、拍打地板，以及在廚房大力「劈」東西，令John和同住母親長期受噪音滋擾，日常作息更被打亂。John起初打算平心靜氣解決問題，遂主動聯絡涉事婆婆。豈料經過多次溝通，情況也沒有改善。他改為向不同人士求助，但事情並沒有好轉，最終更演變成對簿公堂。

John居於嘉湖山莊賞湖17年，多年來相安無事，但在7年前，他的寧靜生活被樓上一名婆婆摧毀。（曾鳳婷攝）

住在John的上層住戶是一名婆婆，她不分晝夜製造噪音。例如在家中不斷拖拉傢俱、拍打地板受在廚房大力「劈」東西，令John和同住母親長期受噪音滋擾。（曾鳳婷攝）

John坦言曾向管理公司投訴涉事單位發出噪音，要求協助處理，但管理公司反建議John直接到涉事單位指罵對方，以及打天花板還擊。雖然這些「不當」做法的確可以令涉事住戶的滋擾行暫時停止，但滋擾情況不久後又再出現，無法根治問題。

每次報警均未能收集證據

John對樓上婆婆無可奈何，只好報警處理，惟當每次有警員上門調查時，婆婆都及時收手，單位霎時變得安靜，令他無法向警方提供發出噪音的證據。John解釋，因為大堂及升降機內均安裝了閉路電視，當婆婆得知有警察上門時，便會立即停止發出噪音。

如是者，噪音滋擾持續數年，期間John積極求助於不同部門及人士，例如區議員、社會福利署及警察等，但無人能停止他的噪音噩夢。長期的滋擾令John和母親失眠，身體狀況也慢慢變差。

與管理公司理論 反被指精神異常需送青山醫院評估

至2015年10月，John向管理公司投訴事件。當時管理公司職員竟然提供一張什麼也沒有寫上的白紙給John，試圖打發他離去，John怒將白紙扔在地上。此時，管理公司職員則聲稱自己被紙打到，要求到醫院驗傷及報警求助。

該名職員和John均被帶到屯門醫院，但職員卻向護士描述，形容John口中的噪音滋擾事件並不存在，並指John有幻聽。最終醫院護士懷疑John精神異常，竟將他送往青山醫院進行評估。John無辜地在青山醫院住了3個星期。醫生曾找過John的家人，求證噪音滋擾一事，家人亦證實事件屬實，但John未有因此而可出院。經醫生診斷後，更指他懷疑患上恐懼症。

出院後，醫管局派出社工到John住所視察是否有噪音滋擾一事，社工曾在他的單位聽到由樓上發出、長達45分鐘的噪音。2016年，John在社工建議下回到青山醫院覆診，惟院方依舊認為他有精神問題。故John於2018年時找來另一位精神科顧問醫生診斷，經經醫生診斷後，報告顯示他並沒有任何精神問題，他遂向醫管局錯誤判斷自己患有精神病一事作出控告。

John隨身帶着多份文件，當中一份是2018年證明他沒有患上精神病的診斷書。（曾鳳婷攝）

分別控告醫管局、管理公司及涉事單位 噪音問題卻未曾止息

於是，John開始了其對簿公堂之旅。他先在2018年控告醫管局錯誤判斷，終獲敗訴。John憶述當時法官指他在2016年被診斷有精神病，即使兩年後他沒有患精神病，也未能顯示當時醫管局判斷有誤。

2019年10月，John於高等法院入紙起訴管理賞湖居、長江實業旗下的港基物業管理有限公司。案件於今年10月審理，法庭以程序問題為由判其敗訴，並需要賠償12萬元。（曾鳳婷攝）

同年底，John亦向涉事單位提出控告，法庭於2019年底向涉事單位發出禁制令（在晚上11時至早上7時不准發出噪音），案件審至至今年6月，高等法院才判John勝訴，期間，禁制令卻未能令樓上的噪音停止。

在提告涉事單位期間，John亦曾控告管理公司，希望藉此爭取公義。2019年10月，John於高等法院入紙起訴管理賞湖居、長江實業旗下的港基物業管理有限公司，案件於今年10月審理，法庭以程序問題為由判其敗訴，並需要賠償12萬元。John對此表示不解，指若因為程序上出現問題，為什麼不給予時間讓他更改。「現在是連改的機會也不給我，直接判我敗訴」。

7年來，John為噪音問題三度對簿公堂，直至今日，噪音問題依然纏繞着他一家，令他不再相信法庭，認為從法律上爭取到公義的機會十分低，故他最終決定收回所有提告。

John認為從法律上爭取到公義的機會十分低，故他最終決定收回所有提告。（曾鳳婷攝）

長期受噪音滋擾，令John和家人的身心健康均受到影響。他曾積極尋找不同合法的方法處理事件，但噪音問題一直無法解決，對簿公堂下因敗訴，更令他損失12萬元堂費。他認為事件反映普通市民欠缺日常法律支援，「去到提供相關部門，都只會清一色叫你填表就完事」，故他希望透過絕食抗議，讓更多人知道事件，同時向有關當局施壓，促請相關部門正面回應事件。