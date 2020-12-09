印裔男絕食│區內鄰居噪音滋擾問題普遍　區議員倡以調解方式處理

日前，天水圍樂湖輕鐵站附近有一名聲稱在上址絕食的印度裔男子John。他是賞湖居的住戶，已持續承受上層住戶製造噪音滋擾長達7年。他曾以不同方法處理問題，甚至對簿公堂，均全部不果。該區區議員指，區內鄰居噪音滋擾問題普遍，但若涉及私樓單位，實在難以處理，認為若雙方能在調解下處理問題，是較理想的做法。

前日（7日）起，天水過樂湖站附近出現一個營帳，在營帳內的印度裔男子John因不滿長期被樓上住戶滋擾，但嘗試以多個方法解決不果，決定在上址絕食，引起公眾關注。（曾鳳婷攝）

元朗嘉湖南區議員吳玉英指出，她在上任前便已得悉事件，但因涉及私人樓宇住戶，牽涉業權及其他因素，坦言要處理事件十分困難。她表示在現行法律下，若遇到同類滋擾事件，多以勸喻為主，即使希望警方執法，也要發出噪音的人「斷正」才有機會蒐集到足夠證據。

區議員吳玉英曾就事件和賞湖居管理公司作出溝通。（曾鳳婷攝）

吳玉英亦曾就事件和賞湖居管理公司處作出溝通，惟對方指同樣也是以勸喻涉事住戶為主。她傾向找管理公司協作和處理事件，並希望透過他們，相約涉事雙方出來，為事主重新建立一個溝通平台，盼以調解方式解決事件。

區議員吳玉英認為若能以調解處理鄰居噪音滋擾問題會較為理想。（資料圖片）

她認為很多時人們都較着眼於被騷擾的一方，但另一方（即製造噪音滋擾住戶的人）或許因為自己成了新聞報道的人物而感困擾。若雙方能共同找出問題所在，在了解對方需要和兩者同意下進行協議，會是一個較理想的解決方法。

她提及，近期區內有十多宗涉及鄰居發出噪音滋擾事件的街坊向她求助。她認為事件或與疫情有關，「疫情下，大家都多留在家，有些單位可能有小朋友居住，比較嘈吵」。她亦補充，也可能是住戶的生活習慣或個別單位較應聲所致。

就這些投訴事件，她也是選擇先與管理公司溝通，例如讓保安多作勸喻，或相約兩個單位的戶主溝通。大多數投訴在溝通後，問題都能得到改善，例如有些有小朋友的戶主願意在地板加墊，減少噪音。亦有雙方經過溝通後，把彈鋼琴的時間調至雙方能接受的時段。至於一些問題較嚴重的個案，她也認為只能報警處理，「至少能即時停止，但做法始終治標不治本」。