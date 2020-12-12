克街雖短卻歷史悠長　《「道」賞灣仔》放映會講盡區內六條街

灣仔的短短一條克街，過往原來是臨海貨倉的地區；銀幕街的名字竟然真的與電影有關？這些街道承載着香港的歷史點滴，但故事未必人人知道。由民間組織「Integer Foundation Association Limited」主辦、灣仔區議會屬下文化及康樂事務委員會合辦的《「道」賞灣仔》放映會，早前在銅鑼灣的文創生活屋內舉行。該段紀錄片以實地考察、訪談和影像方式，寫出了區內六條街的故事，負責人希望透過活動，讓觀眾重新認識灣仔歷史。

《「道」賞灣仔》以實地考察、訪談和影像方式，寫出了灣仔區內六條街的故事。 （呂諾君攝）

全長僅約140米的克街，今日食肆林立，但從其英文名字「Heard Street」，或者可追溯到19世紀的香港史。早在1867年，政府的地圖已顯示有克街的存在。《「道」賞灣仔》的其中一位受訪者，是赫德家族的後人George Cautherley（高德禮）。今年78歲的George，在日佔時間出生於赤柱拘留營，雖然從未住過灣仔，但他在偶然之間發現了「克街」。他估計，克街的命名或源於當時他家族的美資公司瓊記洋行Augustine Heard & Co.，在該處設立了一些大型貨倉，街道就因此以Heard命名。「有一條以我家族命名的街道，感覺很好。」他在片中如此說道。

採訪當日，由於疫情關係，年邁的Geroge只以視像形式參與放映會。「城市日記」策展人黎穎詩表示，紀錄片於前年開始籌備和製作，希望透過片段將灣仔有歷史、生命力豐富的街道，可以放到公眾的視線內，「想提醒下大家，真係可以欣賞下自己嘅街道。」她指，過往曾聽到有人說，舊區的街道太窄，應鏟平重新再建，她認為，大眾應就此問題反思一下，「其實唔係啲街變窄，而係啲車愈來愈多.......究竟我哋係咪要將舊城鏟起晒，咩都唔留返低，去容納新嘅樓呢？」

負責為紀錄片進行資料搜查的陳子雲則指，現時的六條街（譚臣道、克街、愛群道、渣甸坊、羅素街與銀幕街）涵蓋了灣仔區的前中後部分，令他最為深刻的一部分要數克街。「我哋搵得返George，搵得返條街嘅前世今生，可以見到街名唔止係街名，仲可以有好得意嘅故仔。」他指，研究期間曾行過不同的街視察，再決定每條街應以甚麼角度出發，「例如銀幕街我哋搵咗電影研究學者去講，原來天后廟以前係一間華人製片廠所在地，所以嗰度會以同電影有關嘅嘢命名，去紀念20世紀初嘅呢段歷史。」

除了歷史角度，片中渣甸坊用了小販檔主作主角、羅素街則訪問樓上相機店店主。陳子雲認為，灣仔區的街道仍保留了過去的街道網絡，走在其中仍能見到庶民的生活特色，因此甚有價值，「好似出到去新市鎮，啲街道係好冷冰冰，喺新市鎮你點會行街？你行橋㗎之嘛。」他笑說道。

現任灣仔區區議員張嘉莉亦有出席是次活動，她指出，今屆區議會中已批出的撥款項目中，不少都是和街道有關，活動都是由團體主導、由下而上地進行；而《「道」賞灣仔》是在上屆區議會中已開始進行的項目，今屆的區議員亦十分支持，認為應將已經製作的資料進一步發揚光大，因此今次會上亦通過撥款，希望讓更多街坊能從另一角度了解社區。