古有溫莎大廈雲石牆狐仙傳說　沙田站大堂雲石柱同樣有奇景

只要細心留意，日常生活擦肩而過的小事物均有大發現。有專門研究古生物化石的專家，日前在沙田車站一幅雲石鋪設的磚牆，發現大量海洋化石，當中包括已滅絕的史前海洋軟體動物，推測製成雲石磚牆的岩層年代超過一億年前，相關圖片已放上專頁供大眾鑑賞，冀向巿民介紹更多本港可見的古生物化石蹤跡。

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Facebook專頁「Fossils Hong Kong」昨日(25日)上載帖文，稱日前經過港鐵沙田站地下大堂，發現閘內及閘外多條以雲石磚面鋪設的柱身表面，發現大量古生物化石，當中包括已經滅絕的史前海洋軟體動物菊石。據資料顯示，菊石存活於泥盆紀早期以至白堊化時期，其後與恐龍、箭石等生物於白堊紀末期一同滅絕。

除此之外，沙田站雲石磚牆尚發現腹足類及雙殼類等軟體動物，包括螺貝等外殼化石，磚面紋路清晰顯示螺旋形內部結構的橫切面，以及外殼表面形態，估計製成雲石磚牆的岩層年代超過一億年以上，今次是繼欣澳站月台早前發現生物化石牆後，再有車站目測到化石蹤跡。

發帖的化石工作室創辦人兼港大地球科系列名譽研究員龍德駿進一步解釋，今次在沙田站發現化石的雲石磚牆，又稱大理石，英文學名Marble，屬天然石材，原本是深埋地下的石灰岩層，經高溫高壓變成堅硬的變質岩，再經人手挖掘切片打磨後成為大理石，當成一般建築材料使用，部分會保存史前海洋生物化石，貝殼類較為常見，其他魚及軟體生物耐不住高溫熔解，難見於大理石內。

推測岩層年代逾一億年前

他稱希望今次透過沙田站介紹，提醒巿民只要細心觀察，於人來人往的鬧市中亦可發掘古生物氣息，笑言「送俾大家嘅聖誕禮物，疫情如果無節目， 又多個選擇去朝聖下。」

相關帖文發出後，引起外界熱議，一日內超過二千多人讚好，有居民留言指：「日日經過都見唔到，真係下次細心睇先。」亦有不少網民感到有趣，擬到場仔細鑑賞。

公眾地方雲石牆紋理及外觀引起外界注目，最轟動並不是今次，身為銅鑼灣皇室堡前身的溫莎公爵大廈，80年代被指一塊雲石的紋理中驚現7個狐狸頭，坊間更流傳一個都巿傳說，聲稱有新任父母帶兒子到溫莎頂層擺滿月宴，母親完席回家，夢中赫見紅眼尖牙狐狸，驚醒後兒子遇害，父母事後到酒樓查看時發現雲石外牆浮現狐狸頭石紋，懷疑兒子猝死與狐仙殺人有關，事件一傳十、十傳百，多間報館派員爭相採訪，令狐仙傳聞炒熱，把大廈擠得水洩不通，場面失控下大廈保安只能用布暫時掩蓋雲石，有傳大廈一度停業一日，及後大廈拆掉整塊雲石，才能平息風波。

相關事件更被搬上銀幕，由李居明拍成電影《大迷信1993》，借溫莎講述狐仙作惡事件，當年票房達到五百多萬元，靈異節目主持潘紹聰亦有在網台講述相關事迹。