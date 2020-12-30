北角糖水道天橋被圍封　政府研究拆除　區議員：存在多種困難

橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋，今年4月發生大火，雖然當時無人受傷，惟天橋的實用性再一次被質疑。該天橋過往有露宿者長期居住，早前貼有通告指將圍封天橋，讓仍存放物品人士及早清理，否則物品會移走，及至昨日（29日）該天橋被鐵絲網圍封及加裝鐵閘。據悉，天橋會關閉至明年3月，當局亦會正考慮拆除行人天橋，但當區區議員卻指拆除存在多種困難。

行人天橋已被鐵絲網圍封，亦有不少市民路過時查看天橋口通告。（曾鳳婷攝）

街坊指天橋使用率一向不高 估計拆卸對居民影響不大

今日現場所見，行人天橋已被鐵絲網圍封，不少市民路過時查看天橋口通告。街坊陳先生表示，今天才得知天橋被封，他認為天橋的實用性一向不大，居民習慣使用行人過路處通行，「區內多長者，而條天橋又要行好多樓梯，居民一般都唔會用」。此外，天橋長期有露宿者居住，衛生情況一直欠佳，不過4月大火後，露宿者也隨之散去。對於政府研究日後拆卸可能，陳先生關心到拆卸或保養天橋所需開支，「如果拆咗佢要用嘅錢多過留底嘅，咪唔好拆」。

街坊黃小姐則表示，天橋的另一邊（近商場段）早在大火後被封，至今仍未解封。她平日亦習慣用行人過路處前往商場，認為天橋是「多餘」的，即使拆卸亦沒有所謂，相信對街坊的影響不大。

東區區議員李予信表示，過往天橋經常被阻塞，加上居民習慣使用地面行人過路處，使天橋人流一直偏低，過往交通及運輸委員會多次就天橋拆卸的可行性作討論，惟在商討期間，政府部門發現拆卸或會存在有多個問題，難以定斷。

李指出，行人天橋位置鄰近電車站及車站辦公室，拆卸工程難免會影響電車電纜。由於天橋為混凝土結構，若要拆卸30米長的天橋，定必要在英皇道設臨時支柱作支撐，屆時交通必然受阻。此外，天橋連著鄰近住宅外牆，政府需要顧及相關住戶的外牆維修工程。

對於以往天橋上有露宿者居住，李則表示，在大火過後，曾協助露宿者上樓，至昨日政府封橋前，僅有2位露宿者依舊在周邊露宿，但由於天氣突變冷，他們現已安置在東區社區會堂。此外，不少白鴿停駐在該天橋，是衛生欠佳原因之一，李擔心若天橋被拆卸後，會轉向附近街市聚集，促政府處理問題。

北角糖水道行人天橋於1984年落成，作為橫跨北角英皇道及糖水道之用，但其使用率一直偏低。在行人過路處重啟後，使用的人士更是少之有少，甚至變成露宿者長期寄居處。今年4月，天橋發生火警，火勢十分猛烈，大半截天橋陷入火海。大火過後天橋嚴重焚毀，橋上一批屬於露宿者的雜物付諸一炬，天橋頂部份位置被燒穿。