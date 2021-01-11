寒流襲港│富亨邨疑因電箱跳制　居民連續三日突然冇熱水沖涼

氣溫驟降，寒冷天氣警告持續生效多天，不少人都會希望回家後能洗上一個熱水澡。不過近日大埔有屋邨就因為跳制問題，其中一棟樓的居民已連續三日突然沒有熱水可用，十分困擾。區議員表示，雖然每次都有技工快速到場完成搶修，但長遠而言需要要求管理公司跟進維修事宜，以徹底解決問題。

據大埔區區議員何偉霖指，富亨邨亨盛樓的居民已連續三日突然沒有熱水可用。（「何偉霖網上工作室」Facebook圖片）

寒港襲港之下，洗熱水澡的問題亦引起網民討論。早前就有人形容，一些家中仍有儲水式熱水爐的用家很有勇氣，皆因每次洗澡的人在「十幾分鐘過後」、熱水用完就會被「凍水環繞」。近日大埔富亨邨的居民或許都有同感，據大埔區區議員何偉霖在Facebook上指，富亨邨亨盛樓在昨日（10日）已是連續第三日跳制，懷疑是因天氣寒冷用水量增加所致，而突然沒有熱水供應，令居民十分困擾。

何偉霖表示，雖然三日以來師傅都在一小時左右便完成維修，但有少量居民反映，「沖沖下涼成身泡」突然沒有熱水很不方便，也有不少人擔心，今天（11日）晚上又會出現同樣情況。何又指，師傅只解釋是電箱出現問題，有些零件亦需要更換，而早前他已致電了屋邨的管理公司，希望能盡快解決問題根源。