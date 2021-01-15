19歲港隊泳手奪視覺藝術獎　作品以泳褲拼成：要勇敢踏出第一步

藝術總給人一種高尚、遙不可及的感覺，但對於一眾熱愛藝術的人來說，它是一種和別人溝通的語言。受疫情影響，2020年的香港視覺藝術教育節改為網上舉辦，得獎者包括港隊泳隊成員、喜愛恐龍的小學生以及一對雙胞胎姊妹，有人透過練習畫畫反思自己人生，有人在尋找題材時增長了不少歷史及生物知識，也有人希望以作品表達保育瀕危動物的信息。

現年19歲、港隊泳隊成員栢軒是其中一名在2020年香港視覺藝術教育節中獲得葛量洪視覺藝術獎的學生。栢軒喜歡藝術，原來始於友人生日，「其實一開始只喺諗應該送啲咩生日禮物畀朋友，就諗到送畫，感覺幾好，又獨一無二」。但他真正鑽研藝術，是在中三的時候，也是哥哥18歲那一年，「當時哥哥成年，想整啲特別啲嘅嘢畀佢，所以就去咗搵VA（Visual Arts）老師幫手，教我一啲技巧」。

其中一名獲獎學生栢軒認為藝術可以用於理解人，作品的顏色和構圖都可以反映畫者當下的心情和背後故事。（曾鳳婷攝）

那位視覺藝術老師，就是栢軒的啟蒙老師Miss葉，「一開始只喺同miss傾計，覺得幾啱傾」。但Miss葉令他由每天只有練水、學習和休息的刻苦生活，變成一有空閒時間便會到視覺藝術室畫畫，或是向她請教不同畫畫技巧的學生。

熱愛藝術 自修考DSE

由於栢軒熱愛藝術，故希望在高中選修視覺藝術科，惟在他就讀的學校並高中視覺藝術課程。栢軒並沒有因此卻步，反之選擇自修視覺藝術科，並在DSE報考，「其實自學好難，冇正規學過，又冇做過啲試卷」。他笑言，「我去考嗰日，仲將草稿同評分張畫紙倒轉」。儘管在自修視覺藝術科上遇到重重困難，他仍然沒有放棄，反而認為克服困難中，能造就自己的成長。

水底掙扎動作拍成影像 表達自我質疑

栢軒在教育節展出的作品非常多元化，包括水底攝影作品、裝置藝術及拼貼作品。作品A moment of silence》是在水底拍下的影像。作品圍繞柏軒的日常生活而創作，當時他被學業和游泳成績的壓力擠得透不過氣來，生活上伴隨不同的自我質疑，令他想脫離原有的環境，一個人靜思，而水底和藝術便是他當時的歸屬。另一個以亞克力板製作而成的作品《myself》是一個裝置藝術，作品以栢軒從小到大的學生相剪影而成，順序擺放，表達大多數人「細個時想快成為大人，卻在長大後想變回小孩」的心情。最特別的一個作品可算是《Where We Star》，原來是由栢軒的泳褲拼貼而成，他認為現在比過去和未來更重要，不要為已錯過的機會而後悔，反而應想想如何修補它。他選擇拼砌成跳水的動作，是因為如果人們不勇敢踏出第一步，所有事都不會有任何過程和結果。

「藝術令我處事方法改善，我會知道犯錯不是重點，事後點樣更正先係重點，例如修補好件作品，因為就算幾唔想佢（作品）爛都好，但都已經爛咗，所以要思考要點向前行，而唔係一直停喺度」，栢軒堅定地說。「可能大家都覺得藝術『好空泛』，但其實藝術可以用來理解一個人，作品顏色和構圖等，都可以反映畫者當下的心情和背後故事」。

對於一些喜歡藝術又因害怕而卻步的人，栢軒認為願意踏出第一步最為重要，「正如游水，冇第一步，就唔會有任何過程同結果出現，唔嘗試即抹殺所有可能性」，鼓勵同好者應勇敢踏出第一步。（曾鳳婷攝）

10歲的梓賢則獲得創意學生獎勵計劃的鑽石章及傑出作品獎，他從小偏愛恐龍，一直希望能透過自己的畫作令別人了解不同類型的恐龍，以及牠們存在的時代。為了了解恐龍的前世今生及尋找畫畫題材，梓賢願意花時間看不同的圖鑑及歷史書籍，「平時我畫恐龍嗰陣，都有同學覺得好好奇，會叫我教佢畫」。

小五生對恐龍情有獨鍾：想畀大家知道佢哋係真實存在過

「我好想畀大家知道恐龍係真實存在過，亦象徵咗嗰個年代，例如石器時代嘅歷史」。梓賢坦言作畫時並不是一帆風順，「有啲姿勢好難畫，要不停改，但我都唔介意，慢慢改，改改下就會知點畫得到」。他希望日後能畫出更多有關恐龍的作品供人欣賞。

雙胞胎姊妹同獲獎 盼宣揚保育動物信息

除了表達畫者當下心情，以及透過畫作反映歷史，亦有得獎者希望透過藝術反映保育信息。11歲的雙胞胎詠齡和倬齡是小五生，她們希望透過作品宣傳保護動物的信息，姐姐詠齡獲得創意學生獎勵計劃的鑽石章及傑出作品獎，獲獎作品的創作意念來自一次詠齡到泰國騎大象的經歷，當時她曾親眼目睹有人不人道地對待牠們，「見佢哋（大象）行得慢，就會打佢哋，想佢哋行快啲」。這次經歷加上她在電視上看見其他不人道對待大象的方式，令她感到大象很「慘」，故以此為靈感創作作品。

同樣獲得創意學生獎勵計劃的傑出作品獎的妹妹倬齡，則是受姐姐薰陶，一同搜集資料下，她發現除了大象外，白犀牛也常常遭受不人道對待，加上白犀牛已經是瀕臨絕種動物，令她心生憐憫，「有啲人會拎佢哋對角牟利，亦會透過砍樹破壞佢哋嘅棲息地」。她希望透過作品令人知道保護動物及其棲息地的急切性。

視覺藝術教育節由香港美術教育協會主辦，協會多年來致力推廣美術學科，爭取科目成為基礎教育。協會執行委員及前會長鄺啟德表示，視覺藝術教育節原意為提供平台讓學生展示其作品，同時讓老師互相交流有關本港藝術教育的發展。每年均設有不同的主題，今年則是科技和藝術元素的融合。

鄺啟德認為科技雖然能拉近人與人之間的距離，但同時也令人情味越來越淡，「今次教育節中，會設置一個『郵寄藝術』，希望可以重拾寫明信片嘅初心，用呢個大家過去常用嘅通訊方法，希望可以再次拉近人與人之間嘅關係。」如果希望知道明信片有什麼內容，便需留意香港美術教育協會官網即將上載的詳情。

按此了解更多視覺藝術節：https://www.hksea.org.hk/hkvaef