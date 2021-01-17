上堂學打乒乓波遭教練孤立　近半智障人士參與體育活動被排斥　　

智障人士要運動原來不易，有智障人士的母親表示，曾為兒子報名參加康文署的乒乓班，但因教練不懂得與智障人士相處，安排其子「企埋一邊拍下個波就算」，兒子不單被孤立，亦對乒乓球產生負面情緒，甚至害怕進入上課的地方。有香港智障運動員表示，雖然自己性格內向，但經發掘田徑才能後，有機會加入港隊及出國比賽，提升其自信心，希望香港能發展更多供智障人士參與的體育運動。 有支持推動共融社會的非政府組織表示，智障人士是社會的一分子，應同樣享有參與社區體育運動的權利及需要，認為現時的政策側重於租場及推展康體外展服務，未能為智障人士提供合適及不同種類的體育運動，遑論透過體育活動消除主流人士對智障人士的誤解與偏見。

智障及自閉症人士鈞耀（左）及其母親（左二）出席調查結果發佈會，媽媽透露鈞耀參加乒乓球體育班時的不愉快經歷。（受訪者提供圖片）

負責推動兒童共融的社會服務機構「親切」在2019年11月至去年1月進行了《香港智障人士參與社區體育運動研究》調查，訪問1,101名市民，以及423名智障人士家長，再深入訪問了10名智障學生及其家長、特殊學校老師、社工及運動教練，了解智障人士參與社區體育運動的真實情況、困境及親身感受。

調查結果顯示，僅約三成受訪家長表示，智障子女在受訪前半年內能達到足夠運動量；另有兩成家長指出，智障子女在受訪前的半年內完全沒有參與任何運動；逾七成受訪家長認為，現時社區為智障人士提供的運動種類太少和單一；約四成家長指，現時社區提供的體育運動不適合智障人士參與，社區內亦欠缺適合智障人士的運動設施，近三成半家長表示，子女需要跨區參與體育運動。受訪者亦表示，由於為智障人士提供的社區運動種類及名額太少，而他們接收相關資訊的渠道亦比較狹窄，主要由學校向他們發布消息，在參與運動的自主性方面，僅一成半的智障人士可以為自己安排參與社區體育運動，遠較受訪主流人士的八成為低。

香港智障運動員莊恭源（右）表示，自己性格較內向，經學校老師發掘田徑方面的才能後，加入港隊及出國比賽，讓他有機會認識及接觸不同背景及能力的人士，提升了他的自信心。（受訪者提供圖片）

八成主流人士從未與智障人士一起運動

調查亦發現，雖然過半數受訪的主流人士表示，願意與智障人士一起運動，但其實有超過八成主流人士從未與智障人士一起運動，更有超過四成受訪者指自己完全無接觸過智障人士，當中有兩成家長的智障子女只能單獨運動，反映即使主流人士不抗拒與智障人士一起運動，但實際缺乏與他們接觸的機會。

此外，僅兩成受訪的主流人士表示，與智障人士一起運動感到自然及舒服，近半數主流人士擔心他們在運動過程中，會有突發情緒及行為；逾四成半主流受訪者承認自己不懂與智障人士相處，亦有約三成半的人認為，教導智障人士掌握體育運動技巧是件困難的事，認為一些高技術、體格要求高且帶有衝撞性的運動，均不適合他們參與，例如帆船、劍擊及欖球等。亦有超過四成家長反映，社區上大部分運動教練不懂得與智障人士相處。超過一半受訪家長指出，智障子女與主流人士一起運動時，感到被孤立，亦有近半數家長表示其子女曾遭排斥；當中約五成家長認為，曾遇過主流人士刻意避開其子女，或以不友善的眼光看待他們；亦有近三成受訪家長表示，其子女曾遭主流人士取笑；約四成半家長擔心，智障子女在社區參與運動的過程中，受到不必要的排斥及歧視。

鈞耀媽媽（左）坦言，曾向教練反映及要求其子嘗試與其他學員練習，惟情況未有改善。（受訪者提供圖片）

「叫佢企埋一邊拍下個波就算」

出席調查發佈會的智障及自閉症人士鈞耀的母親透露，曾為兒子報名參加康文署的乒乓球班，在8個名額中，2個是預留給有特殊需要人士參加，「一直好想鈞耀學唔同類型嘅運動。點知第一堂教練就叫咗鈞耀個名出嚟，叫佢企埋一邊拍下個波就算，其他小朋友見到都唔敢行過去，以為我個仔俾人罰緊。」鈞耀媽媽坦言，曾向教練反映及要求其子嘗試與其他學員練習，惟情況未有改善，鈞耀亦開始對乒乓球產生負面情緒，甚至害怕進入舉行活動的市政大樓，故自第四節起，便沒有再安排鈞耀上課。

香港智障運動員莊恭源表示，自己性格較內向，經學校老師發掘田徑方面的才能後，加入港隊及出國比賽，讓他有機會認識及接觸不同背景及能力的人士，提升了他的自信心，運動亦令他的生活更充實，期望香港未來能發展更多供智障人士參與的體育運動。

負責推動兒童共融的社會服務機構「親切」今日（17日）舉行智障人士參與社區體育運動研究調查結果發佈會。（受訪者提供圖片）

團體促為教練提供培訓及進修課程

親切活動統籌李嘉萱強調，運動對每一個人的身心發展非常重要，而智障人士亦是社會一分子，應同樣擁有參與社區體育運動的權利及需要。但調查發現，智障人士參與社區運動時仍遭誤解、排斥及歧視，未能實踐平等參與運動的權利。她認為現時的政策較側重於完善網站體育活動資訊、租用場地、推展康體外展服務等，但未能為智障人士提供合適及不同種類的體育運動、提升教練對智障人的專業知識、改變社區人士的既定觀念、消除主流人士對智障人士的誤解及偏見等，令他們在參與體育運動上仍充滿障礙。親切服務主管盧美寶認為運動能讓智能人士實踐潛能、建立自信，有助他們融入社會。促請政府正視智障人士參與社區體育運動時面對的困難，並從教育、社區推廣及教練培訓等多方面著手，例如將共融教育納入為學校課程、舉辦共融體驗運動、為教練提供培訓及進修課程等，令社區人士更易接觸及認識智障人士，消除歧視。