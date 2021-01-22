照顧家庭遭歧視　家暴選擇啞忍　殘疾婦女成雙重弱勢

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-01-22 22:10

殘疾人士向來是社會上弱勢社群，殘疾婦女更被視為「雙重弱勢」，除了身體上的限制外，就業和在家庭中的角色方面遇到不少困難，但香港以往針對殘疾婦女的研究卻少之有少，未能反映出她們現時面對的困境。有組織今日（22日）發起以殘疾婦女為主題的研討會，希望政府能向她們提供適當支援，並向大眾倡議殘疾人士平權，與一般人同樣享有合理對待。

香港女障協進會今日聯同平等機會發起「亞太區殘疾婦女照顧者研討會2021」​研討會，提及現時殘疾婦女在日常生活中所面對的困境，當中平機會委員會主席朱敏健指出：「喺疫情下，大家多咗喺屋企，而佢哋（殘疾婦女）要承擔嘅家務同家庭責任變得更多，佢哋不但要無償勞動，更有機會面對家庭暴力」。他表示，不少殘疾婦女身兼照顧者身份，惟在缺乏資源保障自己，令殘疾婦女所面對的困難更為嚴峻。就此，他認為政府應對殘疾婦女提供更多支援，例如修訂對殘疾人士和照顧者的津貼準則，在評估殘疾人士是否適任照顧者時，應以其執行能力作考慮。

平機會委員會主席朱敏健指出：「喺疫情下，大家多咗喺屋企，而佢哋（殘疾婦女）要承擔嘅家務同家庭責任變得更多，佢哋不但要無償勞動，更有機會面對家庭暴力」。（曾鳳婷攝）

殘疾婦女同時兼任照顧者

香港女障協進會主席游家敏則表示，現時殘疾婦女在多個方面均處於弱勢，例如所有人均誤以為家庭照顧者只需「落手落腳」做家務，但其實促進多邊溝通、理解科技資訊和心理支援亦是照顧工作的一部分，對殘疾婦女來說是一項重擔，更甚是當她們因殘疾而被標簽化，其照顧者身份往往不被認同。

香港女障協進會主席游家敏則表示，現時殘疾婦女在多個方面上均處於弱勢。當中亦不少殘疾婦女在家中兼任照顧者。（曾鳳婷攝）

社會欠缺無障礙設施配套

此外，社會環境周邊的配套亦不足。她指出，現時政府只主力改善在公眾場所的無障礙設施，惟忽略了一些殘疾婦女作為照顧者的需要。「好多地方佢哋都去唔到，例如想去超市買食物，甚至家人有事上咗急救車，佢哋想跟埋去都做唔到！」她認為，政府應在設施設立上多加考慮其需要。

殘疾婦女遇家暴情況難逃離

另一方面，殘疾婦女同時也是受照顧者，遭受家庭暴力問題不容忽視。香港大學社會及社會行政學系博士研究生王春苗指出，全球上每3名的婦女就有1名曾遭受過家庭暴力，而家庭暴力包括在身體、性和心理層面。根據香港政府資料顯示，在2015年至2019年中，有8成的家暴對象都均以女性為主。她相信殘疾婦女在家庭上遭受暴力的風險較一般女性更高，因不少殘疾婦女需要被照顧，形成依賴照顧者，一旦對方施暴，根本無力反抗，承受傷害較一般女性更為嚴重。

王春苗提到，由於殘疾婦女較為依賴照顧者，所以在遭到家暴時，通常會選擇啞忍，不會選擇尋求援助。王春苗解釋，殘疾婦女的經濟能力普遍較低，故會害怕離開照顧者（施暴者）後，難以生活，而照顧者（施暴者）也深明他們的處境，較大機會會選擇殘疾婦女作施暴對象。（曾鳳婷攝）

王春苗指殘疾婦女經濟能力普遍較低，遇到家暴時通常會選擇啞忍，不會選擇尋求援助，呼籲政府應帶頭處理殘疾婦女的現況及針對其處境，以制定政策支援他們。

范寧認為人人都應該享有其健康人權（即有同等機會獲得健康），故他認為在社會應提供足夠的機會去保障所有人的不同方面健康，殘疾人士亦不應遭到剝削。（曾鳳婷攝）

香港及中文大學醫學院榮譽臨米助理教授范寧則表示，殘疾佔全港人口比例不低，以2013年的數據為例，全港估計有57萬名殘疾人士（除智障人士外），佔當時全港人口的8.1%，惟他指出現時社會存在健康不平等的情況，例如在醫療系統上，殘疾女士獲得乳腺癌和子宮頸癌的檢查比非殘疾女性少，強調人人都有同等機會獲得健康的權利，殘疾人士不應遭到剝削。

香港大學社會工作及社會行政學及榮休教授陳麗雲表示，可以透過倡導、立法及政府的政策配合下，去協助殘疾人士。（曾鳳婷攝）

香港大學社會工作及社會行政學及榮休教授陳麗雲建議，可以透過倡導、立法及政策配合下，向殘疾人士提供支援。她認為：「不同程度嘅殘疾，其實所有人(受年齡影響下)遲早都會有，只係要睇我哋要點樣去面對件事。」她慨嘆現時政府對殘疾人士的研究不足，尤其沒有針對殘疾婦女的數據研究，難以制定政策作出針對性援助。