僅8%受訪者對未來營商環境感樂觀　商會：本港行業光譜太窄難發展

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-23 21:35

新冠肺炎疫情肆虐，失業率高企之下，香港人面對不少生活問題。有商會發表問卷調查，以了解香港人對社會、經濟和青年發展的看法。調查發現，有逾三成受訪者認為，未來五年香港營商環境較差，僅８％表示樂觀，亦有45%人認為創業成本高，難以創出一番事業，商會人士分析本港職業選擇光譜太窄，長遠不只年青人沒前途，香港亦缺乏其他發展方向。

新冠肺炎疫情肆虐，失業率高企之下，香港人面對不少居住問題。（資料圖片）

晉峰青年商會在去年12月進行「同心同行」問卷調查，以網上問卷形式，訪問了604位18至50歲的巿民，並於今日（23日）發布結果。該會希望以調查數據向有關當局和機構反映意見，同時令香港商界和社會大眾反思。

早前有哥基被主人長時間放在露台、深井有30隻動物被人由高處拋下等事件，在社會引起極大迴響。商會的調查亦發現，在保護動物方面有47%受訪者認為現時社會上最需要立例懲罰虐待動物的人士，有41%則認為應該教育市民飼養動物應有的態度。

在經濟發展方面，有48%受訪者展望未來五年香港營商環境屬於「一般」，有32%更認為將會「較差」，只有8%人對以上情況感到樂觀。問卷中亦有問到要在香港營商面對甚麼困難，有45%人認為創業成本高、32%則認為商會組織應舉辦不同的商業配對活動協助營商。而在青年人發展方面，有29%受訪者認為香港生活物價太貴、青年人難以負擔，有近兩成受訪者香港生活環境太大壓力，影響發展。

此外，有20%受訪者十分同意、44%人同意大灣區發展會令到青年人更多機會發展。

香港家庭教育學院總監狄志遠博士指，早前曾作出有關年輕人開心指數的調查，發現香港的年輕人開心指數落後於發展中國家，認為年青人面對生活指數高、社會標榜競爭等壓力下，買樓、結婚都成困難，其情緒值得社會關心。他又指，很多人對要到大灣區發展感到避忌，但認為不應用經濟手段鼓勵，指如日、韓等地，年輕人不用政府補貼都願前往，形容是「觀念上的抗拒」。狄志遠指，政府應緩和社會上的氣氛，而政治爭拗需整個社會努力達至和諧。

晉峰青年商會會長陳曉晴則指，「同心同行」原意是希望透過該會平台結集關心社會需要、無分彼此為社會服務的青年人。她指，是次問卷調查為今年主題的開始，未來將會舉行不同活動。例如近年新聞報道棄養問題，主要都因為主人不太懂得和小動物相處，未來會推出聯同訓犬師拍攝的短片，將用正確方法教育寵物的訊息向市民宣揚。

方便營商委員會委員及香港化粧品同業協會監事長何紹忠表示，雖然在百年一遇的疫情之下，經濟環境不佳、失業率高企，但認為未來五年租金和人工回落之下，零售企業在2022或2023年會有較佳的經營環境。他又認為，香港的職業選擇很「孤寡」，光譜很窄，如化妝行業少見有關於實驗室研發配方等的訓練，認為長此下去不只年青人沒前途，香港也沒有其他發展方向。