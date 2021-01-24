按摩院員工手停口停　業界推5項防疫措施盼盡早復業

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-01-24 17:34

本港新冠肺炎疫情持續逾年，重挫各行各業，其中按摩業在一年間已被勒令三度停業達141天，按摩業界代表今日（24日）召開記者會，提出5項防疫建議，要求政府盡早讓他們復業，否則業內3,000間按摩院的員工恐生計不保。

按摩業界代表今日（24日）召開記者會，提出5項防疫建議，要求政府盡早讓他們復業。（呂凝敏攝）

按摩業在一年間已被勒令三度停業達141天，復業無期，業內3,000間按摩院的員工恐生計不保。按摩業總會主席周鎮宇表示，業界一直實施高規格的防疫措施，而且在疫情間「零感染」，期望政府不要以「一刀切」形式要求按摩場所停業。

周形容業內大部份員工來自基層家庭，加上六成以上均是自僱人士，無了期的停業令他們手停口停，經營者代表黃紅櫻女士亦表示，已有不少員工因停業太久而被迫轉行，「因為佢哋睇唔到幾時可以復工」。

業界遂提出5項建議來換取盡快復業，包括要求顧客安裝「安心出行」應用程式，若客人沒有智能電話，便會要求他們登記到場及離開時間；要求員工每14日進行深喉唾液測試，需呈交陰性結果才可上班；只接待已預約登記的顧客；由每日營業22小時縮短至12小時，加強清潔；以及「邊間有事邊間停」，若有一間店舖出現確診個案，便需自行停業14天進行消毒清潔。

立法會議員：停業街上人流仍多，犧牲業界已無意義

在按摩院任職侍應已20年的蔡盛智表示，疫情下與太太一同失業，積蓄已耗盡，「一年搵錢時間，半年冇工開，我哋本身都係得萬零蚊收入，一個家庭一個月都要使6,000蚊，你話點算？」另一名入行30多年的按摩師傅劉文君屬自僱人士，形容疫情下的生計大受影響，已「山窮水盡」，「好景時都搵到兩萬蚊一個月，近年丈夫患癌，阿媽要住老人院，我都冇能力畀錢」，只望可盡早復工維持生活。

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立法會批發及零售界議員邵家輝指，第三、四波疫情下，停業已未能令街上人流減少或令疫情放緩，犧牲業界已無意義，「就算處所停晒業，出面都人頭湧湧，大家去晒郊區，已經有抗疫失效嘅情況出現」，故認為政府需平衡抗疫及經濟發展，冀盡快讓業界復工，否則會有更多處所無法捱過年關。