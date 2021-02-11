逾三成中學生遇性疑難選擇自己解決　團體促全面改革性教育

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-11 21:20

基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心去年11月進行將軍澳區中學生戀愛及性觀念調查，並於今日（11日）公布結果。調查發現中學生的性別刻板印象較強，逾三成中學生在遇上戀愛和性疑難時，傾向靠自己解決，鮮有向父母求助。有團體表示，政府在1997年後，便沒有更新過香港性教育課程，認為情況不理想，促請教育局應將性教育獨立成科。

將軍澳區中學生的戀愛及性觀念調查在去年11月進行，共訪問五所將軍澳中學的740位中學生，其年齡介乎11至19歲。當中14至16歲的佔一半，男女學生比例則為六比四。同類的調查曾在12年前（即2008年）進行，但與今次的調查結果大致相近，青少年對於性和戀愛關係中普遍持有刻板印象。例如有49％受訪者只能接受自己在17歲後和戀愛對象發生性關係，有75％受訪者認為在戀愛關係中，男性應是主動追求一方。

將軍澳區中學生的戀愛及性觀念調查在去年11月進行，共訪問五所將軍澳中學的740位中學生。結果指出青少年對於性和戀愛關係中普遍持有刻板印象。（曾鳳婷攝）

守貞教育在於引起受眾對性行為的恐懼

香港城市大學社會及行為科學系高級研究員陳康怡解釋，這是源於青少年普遍接受守貞教育所導，守貞教育重點在於引起受眾對性行為的恐懼，從而達到禁制婚前性行為的效果。她指這種教育令青少年對性行為感到恐懼，並覺得難以承擔其後果，甚至認為會影響前途。加上在傳統觀念上，男性往往是主動的一方，故女性普遍較為被動。

香港城市大學社會及行為科學系高級研究員陳康怡建議政府應考慮全面改革性別教育，以鼓勵參與形式學習，讓青少年能準確全面地認識戀愛及性方面的議題。她促請政府應把性教育獨立成科。（曾鳳婷攝）

青少年轉向希望了解兩性關係

在性知識方面，調查指出，有37％受訪者認為現時中學所提供戀愛和性方面的教育不足。2008年時，有3成的受訪者表示，較為需要性行為的知識及技巧，但去年卻只有14％受訪者認為在這方面需要加強。反之在兩性相處技巧、男女的身心理異同和戀愛關係中的男女相處之道、角色及責任有增長，近六成青少年認為這三方面需要加強。結果反映青少年由以往較關注生理上的知識轉向了解兩性關係。

逾七成受訪者表示家庭關係良好，惟調查發現當遇上戀愛和性疑難時，只有一成受訪者會選擇向家長尋求幫助，更有56％受訪者表示不會向家長尋求意見及幫助。最主要的原因是「家長不明白自己的想法，難以溝通」及「家長不會接受自己的想法及行為」。當中更有逾三成中學生在遇上戀愛和性疑難時，傾向靠自己解決，結果比2008年時激增約23%。調查反映，青少年對於性議題依舊感到難以啟齒，並傾向自行尋找資料處理問題。

陳康怡續指，現時性教育課堂欠缺互動，在知識層面上也流於生理方面的生殖知識，學生在課堂上鮮有發問機會，告知現時面對問題的渠道亦不理想。加上守貞教育以威迫和恐嚇為主，雖有效減少沒有計劃生育及未婚懷孕的情況，但同時亦忽略青少年的性需要和性別間權力不平等所導致的問題。她建議政府應考慮全面改革性別教育，以鼓勵參與形式學習，讓青少年能準確全面地認識戀愛及性方面的議題。她促請政府應把性教育獨立成科。

基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心主任譚筠樺認為學校應加強學生的數碼素養。（曾鳳婷攝）

基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心主任譚筠樺則表示，除了政策上的配合外，家長和學校也有關鍵作用，故學校應加強學生的數碼素養。她解釋，因為現時青少年較為依賴在網上搜尋資料，惟資料較雜亂，判別真偽變得更為重要。此外，家長和小孩一同生活，若以家庭入手進行性教育會事半功倍。她亦鼓勵家長應從小與小朋友討論相關議題，讓他們學會尊重不同的價值觀，長大後亦會較願意和家長分享性和戀愛方面的事情。