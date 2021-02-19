荃青交匯處長期「塞爆」倒灌荃青葵　路政署提五大終極改善方案

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-19 18:04

荃青交匯處每逢上下班高峰期經常擠塞，影響荃灣、葵涌與青衣一帶交通，德士古道「斷橋」更被閒置26年，一直被外界詬病，路政署今日(19日)向葵青區議會提交文件，提出五項改善措施，包括擴建斷橋、增設行車道及上落客貨區等，疏導車流，有區議員形容方案可取「好似幫個心臟病人進行通波仔手術」，促請加快程序落實。

根據路政署今日(19日)向葵青區議會交通及運輸委員會提交的文件，指荃青交匯處屬荃灣、葵涌和青衣一帶的交通樞紐，但上址路口繁忙時間的汽車流量偏高，迴旋處及附近引路不時出現行車緩慢的情況，有需要儘早進行改善工程，以應付區內新發展項目所帶來的交通需求及預期交通流量增長。

方案料今年上半年刊憲諮詢公眾

署方前年中已聘請工程顧問就「擴闊荃灣路、擴建現有德士古道行車天橋以及相關路口改善工程」展開前期勘測研究，其間曾向交通及運輸委員會匯報進展，現歸納出五項改善措施，包括於荃灣路往屯門方向的引路，建造一條左轉往青衣專用行車線；擴建現有德士古道行車天橋的「斷橋」位置；建造連接荃灣路往九龍方向下行斜路至德士古道往馬頭壩道方向的連接路；於德士古道近山德士中心附近增設上落客貨停車處；改善迴旋處的設計等，預計各項工程完成後，迴旋處車流將有顯著改善。

路政署代表預計，若方案獲得委員會支持，今年上半年根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》為該工程計劃刊憲，徵詢外界意見。

有份出席會議的區議員冼豪輝表示，荃青交匯處交通擠塞多年來困擾葵涌、青衣及荃灣居民，每逢物流早上送貨高峰期，大量貨車進入楊屋道及德士古道工業區，車流倒灌塞上青衣北橋，連帶影響青衣出九龍的交通，居民對上下班塞在荃青交匯處附近見怪不怪，當中專設不經迴旋處直往青衣的專用路口方案，相信有助疏導車流，形容「好似幫個心臟病人進行通波仔手術」，估計由設計至落成階段至少需時五年以上，促請政府部門加快上馬，急巿民之所需。

德士古道斷橋閒置26年，曾被申訴專員點名批評。(資料圖片)

方案提到的其中一項建議，包括擴建荃灣德士古道荃青交匯處「斷橋」，據知該道300米長的「斷橋」原屬八十年代政府舊有規劃的第二階段道路改善工程，以應付荃灣填海計劃後的交通需求，然而填海計劃其後因《保護海港條例》而取消，第三階段工程被無限期擱置，「斷橋」從此閒置26年，去年3月被申訴專員公署發表報告，批評錯失發展新道路的黃金時機。