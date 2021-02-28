打卡熱點西環碼頭今起封閉　區議員：港人失去社區後花園

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-28 15:51

曾獲選為最佳公共空間的西環碼頭，被海事處以防疫為由，在入口處圍封木板及上鎖，禁止非工作的民眾進入，有區議員指政府部門未有任何通知下草率決定，形容「香港人從此失去社區後花園」，不過網民對此反應兩極，有人批評政府借疫情擺碼頭上枱，另一邊廂有人指斥上址原是工作地點，巿民不自律導致事件發生。

西環碼頭正稱為西區貨物起卸區，原來是一個卸貨碼頭，但其沒有圍欄的海旁空地設計，加上每逢日落或地面水漬，西環碼頭仿如天空之鏡般可欣賞水天一色及日落西山的美景，漸成民眾入場蹓躂、看海、垂釣打卡的勝地，2013年更獲選為香港公共空間大獎中的「自由市民開創的空間－大獎」。

區議員：海事處零諮詢及未通知下封閉

中西區區議員葉錦龍表示，昨傍晚(27日)獲悉海事處以防疫為由，明日起封閉西環碼頭入口處，公眾須出示有效安全卡及工作證方能進場，他經向海事處核實有關消息，並引述海事處指已就措施聯絡民政處，但事前未有收到有關部門諮詢意見，而民政專員則指民政處提早一小時前獲悉，即使他向海事處及民政專員要求暫緩相關措施亦被拒，批評當局無視區會與政府部門之間的溝通機制，做事獨斷獨行，破壞政府與巿民之間的關係，「無機會畀巿民坐低傾一傾，就單方向封閉咗，亦唔知呢個防疫措施維持幾耐 。」不排除稍後召開區議會討論。

事件在facebook曝光後，引起網民熱議，有巿民嘆惜從此不能在西環碼頭的自由空間內跑步、放狗、看日落及觀星，亦有人質疑「借疫情為由，擺『碼頭』上枱。」不過亦有曾經到場巿民留言表示自從越多越多人進入西環碼頭後，該處變得污煙漳氣，隨處可見垃圾啤酒樽，直言「其實真係過份，比人封都抵。」亦有巿民指卸貨碼頭擺放大量物資，無法收入倉內，以往只靠大家自律，如今龍蛇混雜，既有唱歌跳舞的大媽，亦有到場「隊啤」的酒客，甚至有傳上址曾經發生虐待船上家犬及燒貨踢卡板入海事件，建議政府應另闢一個公眾通道，更為妥當。

進入西環碼頭的遊人越來越多，引發環境衞生及影響正常卸貨工作的討論。(網圖)

碼頭入閘口今早圍封上鎖

另一名區議員張啟昕今早亦有到場視察，閘口處已被木板圍封及上鎖，旁邊設有一幅橫額及通知表明非從事貨物裝卸的人士不得進場，認為政府未有未有任何通知下，今早已將此處封閉，呼籲市民到附近已有完善規劃的西區副食品市場海濱長廊及堅尼地城新海旁活動，再容不下從前那自主、自發、自律的社區空間，形容「一覺醒來，我們已失去了社區的後花園。」

網民留言：

David Chung：其實真係過份，比人封都抵，一地垃圾啤酒樽，污煙漳氣，我反而想知有安全卡係咪即係平安卡就入得？

Siu Ming：明顯借疫情為由，擺「碼頭」上枱。

Antonia Leung-Mrs Yu：其實一直不是公共空間，以前大家識自律，街坊們釣下魚、傾下偈還可以，現在咩人都有，真係好騷擾人哋，令人討厭。

黃型型：起卸區係工作地方，唔係公園！

Paul Mak：咁以後冇得跑步，放狗，睇日落和觀星

Ben Cheng：一竹竿打浸成條船，真係明好多害群之馬當正碼頭係自己咁，但係依樣都真係叫香港社區文化之一嚟