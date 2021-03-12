全港最大紀念花園啟用　臨海景觀設施多面睇

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-12 17:39

香港土地問題嚴峻，在生有住屋問題，死後骨灰龕位也是一位難求。政府近年推行綠色殯葬，將先人的骨灰撒在紀念花園或是另一選擇。食環署宣布佔地4800平方米、位於屯門的曾咀紀念花園正式啟用。該紀念花園臨海而建，是現時食環署轄下、全港最大的紀念花園，而新址啟用後，食環署轄下的紀念花園將增至13個。

現時食環署轄下的紀念花園已增至十三個，它們分別位於九個靈灰安置所，包括歌連臣角、鑽石山、和合石、富山、葵涌、曾咀、長洲、坪洲及南丫島，供市民申請撒放先人骨灰，當中最新地點位於屯門西北部、鄰近青山發電廠的曾咀紀念花園，於本月初（1日）正式啟用，並已開始接受市民申請。

該紀念花園佔地4800平方米，臨海而建，部份地方鋪上了特色卵石，環境靜謐，也豎立了紀念碑牆，供市民鑲嵌牌匾紀念先人。食環署指，在紀念花園撒放骨灰費用全免，市民可選擇自行撒放先人骨灰或委託食環署專人代為撒放，並可安排在紀念花園舉行告別儀式，日後家屬和親友亦可隨時到訪以追思先人。

申請在紀念花園撒放骨灰的人士，可親身或委託授權人帶備填妥的申請表格，連同「領取骨灰許可證」正本，到紅磡或跑馬地的食環署墳場及火葬場辦事處，辦理手續。

申請人亦可先傳真或郵寄申請表格往上述任何一個辦事處，食環署在接獲表格後將聯絡申請人，安排申請人遞交「領取骨灰許可證」正本。食環署一般可於十個工作天內批核。在紀念花園撒放先人骨灰，費用全免。