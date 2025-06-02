譚仔首創腩肉廚餘升級再造 藉再生蠟燭工作坊推廣綠色理念

譚仔國際旗下品牌「譚仔雲南米線」(「譚仔」)及「譚仔三哥米線」(「三哥」)近期聯同香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）及新生精神康復會，推出別具創意的「升級再造」計劃，破天荒將中央廚房剩餘的豬腩肉升級轉化為香薰蠟燭、手工肥皂及潤唇膏等日常生活用品，為廚餘賦予二次生命。集團更邀請到星級藝人親臨分店參與環保工作坊，與大眾一同製作廚餘再生香薰蠟燭，及在燭光晚餐中響應「地球一小時」節能活動，並為員工舉辦多場DIY升級再造蠟燭工作坊及推出首屆「綠色創意比賽」，全方位推廣環保理念。



跨界合作實現廚餘再生 推動綠色創新及社區關懷

譚仔國際的食品研發部與IVE食品科技及安全高級文憑的導師和學生團隊共同研發，運用突破性的技術萃取豬油，成功將中央廚房剩餘的腩肉轉化成再生物料，並結合天然精油製成一系列的環保生活用品，成為首家利用剩餘腩肉升級再造的香港餐飲集團。

HKDI視覺傳意設計及廣告設計高級文憑學生則發揮創意及美學才華，參與是次項目的產品包裝及宣傳品設計工作，特意創作了可愛卡通角色「腩肉小天使」，令項目的宣傳形象更加鮮明突出，配合有趣的搞「gag」標語，幽默地展示升級再造產品的魅力，並提醒大眾關注自己及身邊親友的身心靈健康。

計劃更特別為新生精神康復會的精神復元人士提供工作技能培訓機會，由導師帶領他們參與調配量度、加熱溶解、灌注塑形，以至包裝入盒的整個產品製作過程，助學員提升職場技能及鼓勵他們積極生活，實踐社區共融與關懷。

譚仔及三哥推出「升級再造產品系列」，將中央廚房的剩餘腩肉轉化為生活用品。

升級再造產品限量發售 部分收益將作慈善用途

三款升級再造產品現已於20間指定「譚仔」及「三哥」分店限量發售，部分收益將用作慈善用途，進一步回饋社會。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，是次跨界別合作結合環保、社區關懷及創意設計，不僅為學生提供學以致用的機會，亦助精神復元人士提升職場技能，同時推動環保創新，並提升大眾對身心靈健康的關注，充分體現集團「潤澤社區」、「提人為本」及「綠色倡議」三大ESG核心價值。

星級藝人宋熙年親製再生蠟燭 燭光晚餐響應「地球一小時」

為進一步宣揚環保理念，譚仔早前於金鐘遠東金融中心分店舉辦「地球一小時環保工作坊」，特別邀請星級主持兼藝人宋熙年（Sarah Song）親臨參與，親手製作特別版「譚仔」米線造型的廚餘再生蠟燭。完成作品後她更即場與其他家庭一同享用譚仔的素菜卷大纖米線，以熄燈點蠟燭形式進行「燭光晚餐」，響應由世界自然基金會舉辦的「地球一小時」節能活動。此外，譚仔、三哥、丸龜製麵及山牛Yakiniku Yamagyu全線分店亦於3月22日局部熄燈，全力支持「地球一小時」。

多管齊下推動可持續發展 DIY工作坊吸引員工參與

譚仔國際更積極將綠色理念滲透至整個企業文化，透過一系列內部活動，提升員工的環保意識及參與度。其中，集團特別為近200名來自前線店鋪及辦公室的員工舉辦多場DIY升級再造香薰蠟燭工作坊，讓同事在導師指導下體驗將中央廚房腩肉提煉而成的豬油，製作獨一無二、融合花藝設計的廚餘再生香薰蠟燭，透過參與由量度加熱、香味調配、倒模塑形至乾花裝飾的整個流程，深入了解升級再造的創新環保概念。有參與的員工表示，以前從未想過廚餘竟可以轉化成美觀又實用的手工蠟燭，工作坊令他們大開眼界，並啟發他們在日常工作及生活中發掘更多廢物再利用的可能性。活動同時設有新生精神康復會的慈善展銷攤位，讓同事支持精神復元人士的手工製品，促進社區共融。

DIY香薰蠟燭工作坊吸引員工參與，親身體驗將廚餘腩肉升級再造成手工蠟燭的過程。

活動設有慈善展銷攤位，讓員工支持精神復元人士的手工製品，促進社區共融。

集思廣益提倡綠色營運

為進一步激發員工的環保創意，譚仔國際同步推出首屆「綠色創意比賽」，鼓勵前線員工就日常營運提出具實踐價值的環保建議，由下而上推動可持續發展文化，讓每一位員工親身參與推動綠色發展，在日常崗位上實踐環保理念，從「一人一點子」開始，聚沙成塔，逐步建構更綠色、更永續的餐飲營運模式。