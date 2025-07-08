數字專員黃志光：無人系統發展快　政府積極將創科納入中小學課程

創新科技署資助的「水中無人系統挑戰賽」香港選拔賽昨日（7日）在理大舉行，以生態監測、守護珊瑚礁為主題，中小學參賽隊伍需要研發無人自主仿生航行器和海洋科學技術裝備。



創科局數字政策專員黃志光表示，政府一直積極為學生創造更多接觸和學習創新科技的機會，近年不斷將STEAM和人工智能等元素納入中小學課程。他指出，無人系統技術發展迅速，應用範圍廣泛，在環境監測、應急救援、科研探測等發揮重要作用，希望學生學會運用科技解決社會與環境面對的挑戰。



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活動上，北京元宇科幻未來技術研究院副院長陳柳岐致辭表示，今次比賽聚焦海洋，希望青年調試手中的水下機器人時，不僅是在完成一個任務，而是在學習像科學家一樣思考，像工程師一樣創造，今天所掌握的每一項技能，都可能在明天成為守護這片蔚藍家園的關鍵力量。

理工大學深空探測研究中心副主任吳波表示，今年賽事的主題更具時代深意，無人系統與生態保護的結合，不僅是技術的突破，更是對人類可持續發展命題的回應。他說理工大學作為立足香港、貢獻國家的科研先鋒，肩負問鼎科技前沿和厚植科普根基的雙重使命，從地外星球到深海藍疆，以尖端技術回應人類探索未知的共同命題。

承辦的油尖旺愛心慈善基金主席車弘健表示，期待未來繼續攜手推動香港創科教育邁向更高層次，在科技探索的道路上勇敢前行，成為未來的創新先鋒。