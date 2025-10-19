蝴蝶普查｜鹿頸品種創17年新高　環團籲加強保育阻非法倒建築廢料

綠色力量今（19日）公布蝴蝶普查結果，錄得最多蝴蝶物種的調查地點頭三位，依次為北區鹿頸、東涌䃟頭及屯門龍鼓灘，分別錄得154種、135種及128種蝴蝶。



綠色力量環境事務總經理單家驊指，鹿頸錄得的蝴蝶種數，連續三年上升；該處多年來沒有大型發展，有利不同蝴蝶繁衍。不過，他提到本年5月有傳媒揭發當地部分濕地遭非法傾倒建築廢料，建議當局將「須優先加強保育地點」的範圍由現時沼澤地區擴展至附近其他重要生境，以保護當地珍貴的生態環境。



燕鳳蝶（綠色力量提供）

金裳鳳蝶（綠色力量提供）

金斑蝶（綠色力量提供）

異型紫斑蝶（綠色力量提供）

記錄58種「非常罕見」和「罕見」蝴蝶品種

綠色力量公布最新蝴蝶普查結果，於本地6個蝴蝶熱點合共記錄184種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種近七成，當中包括「非常罕見」和「罕見」蝴蝶共58種。單家驊表示，鹿頸錄得154種蝴蝶，已連續三年錄得升幅，創下自2008年調查開展以來，單一地點錄得最多蝴蝶物種的記錄。

北區鹿頸錄得154個品種蝴蝶。（綠色力量提供）

鹿頸多年來無大型發展 保留天然狀態利蝴蝶繁衍

單家驊指，鹿頸位處香港東北面，鄰近沙頭角，由於位置偏遠，多年來均沒有大型發展，生態環境仍然保留天然狀態，加上生境多元化，有利不同蝴蝶繁衍。但他提到，今年5月曾有傳媒揭發當地部分濕地遭非法傾倒建築廢料，面積達一公頃，過去亦不時發生類似情況。

他建議當局將「須優先加強保育地點」的範圍由現時沼澤地區擴展至附近其他重要生境，亦應盡快在鹿頸推展「自然保育管理協議計劃」。

2025年9月16日，綠色力量蝴蝶普查員發現東澳古道䃟頭段兩側樹木被大量砍伐。（綠色力量提供）

另外，他表示，最新調查中錄得第二多蝴蝶物種的䃟頭，上月接獲蝴蝶普查員報告，發現東澳古道䃟頭段兩側樹木被大量砍伐，受影響樹木多達300多株，已通報當局跟進。他指，被砍伐範圍大，植被短時間難以恢復，估計將會對當地蝴蝶生態帶來持續負面影響。他期望當局加強罰則，並更嚴厲勒令土地擁有人還原土地，以阻嚇違法事件再次發生。