西隧港島出口往中上環方向支路11.30起三線行車　往中區毋需切線

路政署今（24日）在社交平台公布，西隧港島出口往中上環方向支路將於本月30日上午6時起增至三線行車，屆時前往中區可在進入西隧九龍往港島入口前，選用隧道的右線或中線，並在港島隧道出口選用右一線或右二線無需切線，經干諾道西天橋前往目的地。



同時，前往西營盤或上環則可在進入西隧九龍往港島入口前選用左線，並在港島隧道出口的車道分叉位置前選用左二線，無需切線前往目的地。



西隧港島出口往中上環方向支路將於本月30日上午6時起增至三線行車。（路政署Facebook圖片）

路政署：提升支路容車量和減少車輛切線需要

路政署表示，為提升西區海底隧道港島出口往中上環方向支路的容車量和減少車輛切線需要，便利交通，積極推展改善工程，為該支路增建一條行車線，經過工程團隊11個月的努力，工程已提前完成。西隧港島出口往中上環方向支路將於11月30日上午6時提升至三線行車。

前往中區：由九龍入西隧選用隧道右線或中線 出口選右一線或右二線

路政署提醒，屆時前往中區可在進入西隧九龍往港島入口前選用隧道的右線或中線，並在港島隧道出口選用右一線或右二線無需切線，經干諾道西天橋前往目的地；前往西營盤或上環則可在進入西隧九龍往港島入口前選用左線，並在港島隧道出口的車道分叉位置前選用左二線，無需切線前往目的地。

另外，前往石塘咀或堅尼地城：可在進入西隧九龍往港島入口前選用左線，並在港島隧道出口的車道分叉位置選用最左線進入左邊支路前往目的地。