元朗「日落橋」升降機今啟用　田北辰：另2部料明年首季有好消息

有「日落橋」之稱、橫跨元朗大馬路及鳳翔路的行人天橋，一向是攝影發燒友拍攝日落的景點。政府2021年起興建三部升降機接駁該橋，惟工程因分判商問題影響進度，原定延期到明年年中。立法會議員田北辰最新表示，該橋近鳳翔路花園的2號升降機，今日（31號）正式開放予公眾使用。至於另外兩部升降機，目標明年第一季有「好消息」。



「日落橋」2號升降機今日（31號）正式開放予公眾使用。圖左為下屆立法會議員莊豪鋒，圖右為現屆立法會議員田北辰。（田北辰facebook）

田北辰立法會議員生涯最後一日：完成咗我任內最後一份功課

「日落橋」的升降機工程自2021年開始勘探至今，是政府「人人暢道通行」計劃的其中一個項目。田北辰表示，工程因分判商問題影響進度，經過多次與路政署工程人員溝通，「共同努力追返進度」，最終趕及在2025年完成工程，「完成咗我任內最後一份功課」。該橋連接港鐵屯馬線元朗站出口，他相信升降機便利來往車站及穿越青山公路的街坊。

至於另外兩部升降機，包括交通廣場對開的1號升降機及近珍珠樓的3號升降機，田北辰稱，目標明年第一季有「好消息」。

建升降機工程最大難度是不影響輕鐵運作

田又形容，今次升降機工程最大難度是不影響輕鐵運作。他提到自擔任九鐵主席時，一直認為位於大馬路的輕鐵會阻礙元朗發展，但若改建成架空天橋行走會相當擾民。他形容會將該重任由交由下屆立法會議員、實政圓桌莊豪鋒繼續跟進，「睇吓有冇人有膽量接受呢個歷史性嘅改革！」