將軍澳領都停車場裝電車充電設施惹議　業主大會通過繼續工程

將軍澳日出康城領都停車場加裝電動車充電基礎設施，停車場車位業主要為每個車位付2.1萬元，近日引發討論。領都昨日（9日）業主大會中，855車位業主中155戶投票議決，當中100票是授權票，近九成五票同意現有承辦商繼續安裝充電設施，有關工程需預料於2026年第三季內完成。



西貢區議員張美雄表示，增加設施一直獲業主贊成，是次亦以大比數通過議決，且投票者全部為車位業主，「數據反映現實」，冀管理公司可保持與業主及車主良好溝通。



將軍澳領都於昨日業主大會中，以大比數通過繼續停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（資料圖片 / 吳美松攝）

領都申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，獲1,500萬元資助，但不足以應付工程所需開支，因此855個車位業主，需為每個車位付2.1萬元，共集資1,800萬元。住宅單位業主毋須為此項付款。

近日有聲音質疑為何全部車位都需安裝新設施，價錢亦較2024年高，領都業委會昨日舉辦特別業主大會，並解答問題，包括環保署規定屋苑必須以一個發展項目為單位作申請，充電基礎設施須覆蓋所有停車位，2025年銅價飆升，導致工程價格上升。

將軍澳領都於昨日業主大會中，以大比數通過繼續停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（領都居民提供）

昨日業主大會亦投票議決是否繼續安裝充電設施，近九成五車位業主同意通過議案，共18,375份業權份額贊成繼續工程，1,000業權份額反對。根據資料，業主大會的議程最後一項為「討論EV屋苑充電易資助計劃招標過程及推翻招標後果」，議程上未有列明會議決繼續工程，最後即場議決。領都共有855車位，每個車位為125業權份額。昨日大會以147票對8票通過安裝充電設施議程，當中有100票為授權票。

西貢區議員張美雄表示，增加設施一直都獲多數業主支持，業委會亦就該工程舉辦多個講座及說明會，去年年底高票通過相關工程合約。最近坊間雖有討論聲音，但最後「數據反映現實」。

西貢區議員張美雄表示，昨日會議可見部份車主仍然保持支持電動車充電基礎設。（資料圖片 / 夏家朗攝）

近期不少車主向其查詢有關事宜，張美雄引述業主稱，認為電車是未來大趨勢，車位增加充電設施可增值，又怕「蘇州過後冇艇搭」，擔憂日後無法再獲環保署資助。他認為，昨日會議可見部份車主仍然保持支持電動車充電基礎設施，冀望未來管理公司可保持與業主及車主的良好溝通。

張美雄又提到，自2025年10月業主大會通過後，承辦商已開始進行相關前期工作，而有關工程約於2026年第三季內完成。