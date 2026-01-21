將軍澳政府自動停車場啟用兩日即甩轆　周二完成系統更新恢復運作

位於將軍澳政府合署、政府首個自動化公眾停車場上月29日啟用後僅兩日，便因自動泊車系統「進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務，月供泊車則仍然繼續服務。事隔10日，時租泊車仍然未恢復服務。建築署早前表示，政府相關部門留意到停車場管理系統的穩定性有改善空間，於是責成承建商安排系統更新。



政府發言人今日（21日）回覆稱，承建商已於昨日（20日，星期二）大致完成系統更新工作。現時，整個停車場包括時租服務已恢復正常運作，承建商會持續密切監察，確保運作暢順。



位於將軍澳政府合署、政府首個自動化公眾停車場上月29日啟用後兩日，便因自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務。（資料圖片／翁鈺輝攝)

去年12月31日起暫停時租 建築署：穩定性有改善空間

建築署早前表示，將軍澳政府合署公眾停車場、其硬件（包括自動泊車系統車架）及軟件（包括停車場管理系統），由該政府合署的總承建商設計及建造，並由政府出租予營運商管理及營運，於2025年12月29日開放予公眾使用。

政府相關部門留意到停車場管理系統的穩定性有改善空間，於是責成承建商安排相關的系統更新，停車場由2025年12月31日晚需暫停時租服務，而月租服務則不受影響，約200位月租用戶可以如常出入停車場。

位於將軍澳政府合署、政府首個自動化公眾停車場上月29日啟用後兩日，便因自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫時停止時租泊車服務。（資料圖片／翁鈺輝攝）

方國珊：不解為何不測試妥當才啟用

立法會議員兼西貢區議員方國珊早前受訪時說，區內居民都認為該停車場可應付他們出行需要，但啟用不久便出現「甩轆」，她認為會影響政府形象。方國珊又認為建築署「要睇緊」，需確保承辦商具能力運作自動泊車系統軟件。她又不解為何不測試妥當才啟用，「又冇人催佢」。

政府發言人今日最新表示，承建商已大致完成系統更新工作。現時整個停車場包括時租服務已恢復正常運作，承建商會持續密切監察，確保運作暢順。