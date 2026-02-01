錦繡花園用水量只有供水量一半　居民指被偷水　水務署4月出報告

錦繡花園流失食水問題存在多年，一眾業主因此損失過億元的水費，管理公司提出5億元的水管維修工程方案，近月因不具備社區共識與社會條件而煞停。屋苑今（2月1日）舉辦水管更換工程諮詢日，會上披露，屋苑的每日用水量與污水處理量相差巨大，以2024年為例，總供水量為26億公升，用水量卻只有13億公升，兩者相差13億公升。



有居民將問題歸因「偷水」，但水務署代表在會上表示，根據署方監察記錄，錦繡花園每日晚間最低流量仍持續高企，與失水量相約，指「偷水嘅行為就唔會全日24小時持續進行」，但居民不以為然。水務署已成立獨立專家小組分析失水問題，會爭取在本年4月查出初步結果；署方代表重申，根據署方過往多次調查及視察結果，有足夠理據信納錦繡花園水管出現嚴重滲漏，導致浪費供水。



有保安在會場維持秩序。（《香港01》記者攝）

大批居民出席水管更換工程諮詢日，向當局表達意見及不滿。（《香港01》記者攝）

出席水管更換工程諮詢日的人士。（《香港01》記者攝）

出席水管更換工程諮詢日的人士。（《香港01》記者攝）

業主今召開聯合會議商討解決方案

大埔宏福苑去年發生五級火，引發市民對高價維修工程、圍標問題的關注。元朗錦繡花園多來流失食水，損失水費高達1億元，管理公司提出近5億元的水管維修工程方案，近月稱因「目前並不具備推動大維修工程的社區共識與社會條件」煞停。

繼上月一班業主召開聯合會議商討解決方案後，今日（2月1日）屋苑舉行水管更換工程諮詢日，出席人士除一眾居民外，亦包括水務署高級工程師梁振鋒、元朗民政事務處高級聯絡主任劉曉立、廉政公署首席廉政教育主任/新界馮志偉。

大批居民出席水管更換工程諮詢日，向當局表達意見及不滿。（《香港01》記者攝）

活動未正式開始，會場已一片混亂，當主持人宣讀出席者包括立法會議員卜國明時，現場叫囂聲不斷；有居民呼籲主持人盡快入正題，勿浪費時間。

（《香港01》記者攝）

總供水量26億公升 用水量只有13億公升

錦繡花園管理諮詢委員會（MAC）副主席陳先生在會上引用水務署數據，指屋苑的每日用水量與污水處理量相差巨大，以2024年為例（不包括2024年8月份用水數據），總供水量為2,600百萬公升（26億公升)，用水量卻只有1,300百萬公升（13億公升)，兩者相差1,300百萬公升（13億公升)，對此甚為不解。

水務署高級工程師梁振鋒。（《香港01》記者攝）

水務署高級工程師：有足夠理據信納出現嚴重滲漏

水務署高級工程師梁振鋒表示，水務署充當規管及執法的角色，根據署方過往多次調查及視察結果，有足夠理據信納錦繡花園水管出現嚴重滲漏，導致浪費供水。他指，為解決失水問題，署方已邀請3位熟悉水務工程的專家，成立獨立專家小組，科學及客觀地分析失水問題，提供第三方獨立專業意見，爭取在本年4月查出初步結果。

指「偷水嘅行為就唔會全日24小時持續進行」

梁振鋒又指，獨立專家小組已展開工作，在1月26日進行實地勘察，採用先進技術，了解地下水管情況。對於居民懷疑有人「偷水」，他指晚間理應是每日平均用水最少的時間，但署方監察記錄所見，錦繡花園每日晚間最低流量仍持續高企，與失水量相約。他指，「一般嚟講，偷水嘅行為就唔會24小時持續咁進行，亦都咁多一年365日啦」，故認為「偷水」並非導致每日最低流量高企的原因。

梁振鋒續說，政府暫無計劃收回錦繡花園花園外的私人道路，正因如此，水務署不會為私人道路地下私水管進行維修保養，他指妥善保養道路供水系統及安排維修是用戶或註冊代理人的責任。署方願就內部供水系統狀況調查，提供技術支援。

有居民在會上展示標語，質疑屋苑神秘水管用途。（《香港01》記者攝）

居民反駁「絕對係無稽」 批評水務署晚間最低流量測試不可信

居於錦繡花園逾40年的王小姐認為，相關人士在會上的答案是已知內容、毫無新意，「只不過係做個形式...... （營造）有相向溝通，其實係無。」對於水務署指「偷水嘅行為就唔會全日24小時持續進行」，她斥責「絕對係無稽」，又認為署方晚間所做的最低流量測試不可信。她續指，居民現時的最大訴求是希望水務署能主導更換水管的工程，並查清失水源頭。

逾10年居民詹小姐指，失水問題存在多年，惟在去年才浮上水面，她斥今天的諮詢日「直頭係做劇本，直頭係做show...... 你睇到啲人啲對答，直頭係一個劇本。」她又認為，水務署的說法難說服居民，「啲數據彈出彈入，更加令到佢個可信度極低。」她期望能與獨立專家小組成員對話，向他們展示所見問題；早日查明失水原因。