「元祖」戶結業再掀九龍城廣場何時拆搜尋　場方：現未有重建安排

九龍城廣場「元祖」租戶之一的「好彩海鮮酒家」因租約期滿周日（22日）結業消息傳出後，再掀因傳聞多年而起的「九龍城廣場何時拆？」搜尋 。九龍城廣場曾三度向城規會申請改劃土地用途，終於2020年獲批，當時申請人擬建兩幢綜合用途的建築物，各有31層，共提供850個住宅單位。



不過，九龍城廣場方面今日（23日）回覆《香港01》查詢時表示，相信隨著區內重建發展逐步推進，整體商業環境及人流將有所提升，將為商場帶來正面影響及發展空間，故現階段未有任何重建安排。



九龍城廣場外觀。（資料圖片／歐嘉樂攝）

九龍城廣場內部。（九龍城廣場Facebook圖片）

曾三度向城規會申請改劃土地用途 曾擬建兩幢綜合用途建築物

九龍城廣場開業33年是區內唯一大型商場。不過，商場曾三度向城規會申請改劃土地用途，終於2020年獲批。根據城規會文件，申請人申請將商場改劃為「 住宅 (甲類 )4」 地帶。該幅土地的地盤面積約5,921平方米，申請人擬建兩幢綜合用途的建築物，每幢不高於89.4米、各有31層，包括5層地庫樓層，共提供850個住宅單位，及584個私家車車位。

商場最新回覆：相信隨區內重建推進 為商場帶來正面影響及發展空間

時至今日，商場回覆查詢時表示，相信隨著區內重建發展逐步推進，整體商業環境及人流將有所提升，將為商場帶來正面影響及發展空間，故現階段未有任何重建安排。