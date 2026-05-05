天后寶誕｜西貢5.21起辦酬神廟會　設美食乾貨市集　演粵劇神功戲

周六農曆三月廿三（5月9日）是天后寶誕，西貢街坊會將於5月21日至25日，一連五天舉行酬神廟會慶典，正誕典禮儀式則定於5月24日晚上舉行。廟會活動包括於千人大戲棚演出的粵劇神功戲，以及龍獅麒麟匯演、攤位遊戲、廟會美食及乾貨市集等，冀吸引各區居民及海外遊客參與活動，預計有近10萬人次參與。



周六農曆三月廿三（5月9日）是天后寶誕，為慶祝天后寶誕，西貢街坊會將於5月21日至25日，一連五天舉行酬神廟會慶典。（西貢區議會文件截圖）

周六農曆三月廿三（5月9日）是天后寶誕，為慶祝天后寶誕，西貢街坊會將於5月21日至25日，一連五天舉行酬神廟會慶典。（西貢區議會文件截圖）

為慶祝天后寶誕，西貢街坊會每年均會舉辦盛大的酬神廟會慶典。2026年的西貢天后寶誕廟會同樣由西貢街坊會主辦，西貢民政事務處及西貢區議會擔任協辦機構，民政事務總署提供贊助，支援機構則包括The Kungers。

活動定於5月21日至25日，即農曆四月初五至初九，連續五天舉行。活動地點涵蓋西貢天后廟廣場、宜春街部份路段、萬宜遊樂場籃球場、萬宜灣村文娛康樂中心以及萬宜灣一帶。活動目標吸引包括各區居民及海外遊客在內，共近10萬人次參與。

周六農曆三月廿三（5月9日）是天后寶誕，為慶祝天后寶誕，西貢街坊會將於5月21日至25日，一連五天舉行酬神廟會慶典。（西貢區議會文件截圖）

活動包括日興粵劇團帶來的粵劇神功戲，將於千人大戲棚演出，劇目包括《蟠龍令》、《七彩六國大封相》及《黃飛虎反五關》等。此外，現場亦有龍獅麒麟匯演、攤位遊戲、廟會美食及乾貨市集、西貢天后誕展覽、非物質文化遺產導賞團以及特色手信販售。正誕典禮儀式定於5月24日（周日）晚上舉行。

為慶祝天后寶誕，西貢街坊會舉辦酬神廟會，活動定於5月21日至25日，連續五天舉行，活動包括日興粵劇團帶來的粵劇神功戲，將於千人大戲棚演出，劇目包括《蟠龍令》、《七彩六國大封相》及《黃飛虎反五關》等。

市集開放時間為每日中午12時至晚上10時30分，預計設有約60多個攤檔，包括約20多個熟食攤檔及約40多個乾貨攤檔，種類涵蓋各式熟食、傳統小食、乾貨、手工藝品及遊戲攤位等。大會亦會邀請區內學校營運遊戲攤檔或工作坊，鼓勵學生參與籌備節日慶典。同時，會場將設有文物展，透過展板與導賞推廣西貢天后誕文化及搭棚工藝。

周六農曆三月廿三（5月9日）是天后寶誕，為慶祝天后寶誕，西貢街坊會將於5月21日至25日，一連五天舉行酬神廟會慶典。（西貢區議會文件截圖）

西貢民政事務處指，去年為期五天的「18區日夜都繽紛@西貢天后寶誕廟會」廣受歡迎，參與的市民和遊客數目超過11萬人次，成功凝聚西貢社區及刺激本土消費。