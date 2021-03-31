集體回憶│半世紀玻璃樽將成歷史　可口可樂明年推環保新設計

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-31 16:50

玻璃樽汽水是不少人的童年回憶，亦有人認為玻璃樽汽水最「夠氣」最好喝，不過經典的玻璃樽，或者即將會走入歷史。繼早前大埔多多車仔麵老闆娘在網上分享消息、指可口可樂玻璃樽將於5月改版後，可口可樂今（31日）正式宣布其經典玻璃樽將「休假」暫別，當中更包括「可口可樂」、「零系可口可樂」、「雪碧」、「芬達」及「玉泉」忌廉味汽水，而加入環保元素的新設計，將於明年登場。

自1965年來，可口可樂生產的玻璃樽汽水已開始陪伴香港人，本月中（11日）大埔多多車仔麵店老闆陳小姐在陳小姐表示，獲可樂廠職員送上一個可口可樂經典玻璃樽珍藏版禮品，並指5月玻璃樽將改版，她對此感到十分可惜。事件引起不少迴響，當中有食客得悉後帶走玻璃樽留念，亦有人着她協助預留一樽。

可口可樂今日正式宣布，可口可樂和另外多款汽水的玻璃樽裝，將於今年第二季開始「休假」，期間罐裝及膠樽裝汽水將會繼續「相伴左右」，亦有近年加入的高罐和迷你罐。可口可樂表示，新一代玻璃樽將於2022年登場，設計會引入更多環保元素，可回收重用之餘，亦將包含再生玻璃物料，樽身將更輕量。而臨別在即，可口可樂邀請了近年屢獲國際攝影殊榮 、90後風景攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen）為經典玻璃樽拍下別具特色的紀念照，希望能留住集體回憶。