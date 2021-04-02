撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

今日（2日）是聯合國世界自閉症關注日， 不過多年下來，仍有不少育有自閉症子女的家長遭受歧視。年幼時已確診有自閉症京岸（Jack），曾因觸碰陌生人而被途人用粗口大罵，亦曾有途人因他在乘坐交通工具時發出怪聲而走避「彈開」。媽媽李太認為，公眾對自閉症仍然未夠了解，表示唯有努力為兒子發掘潛能，同時與更多同路人一起為自閉症孩子爭取權益，讓公眾都可以了解和接納每個自閉症孩子。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）去年公布的數據發現，每54名兒童中就有一名患有自閉症。今年16歲的Jack是協康會特殊幼兒中心舊生，現時就讀初中，他在一歲多時語言能力倒退，又沒有與其他人有眼神交流，常來回踱步，接受學前評估確診為中度智障及整體發展遲緩。媽媽李太憶述，當刻心情難免低落，更接連在街上遭受旁人指罵，令她感覺委屈。

上茶樓遭粗言大罵 乘港鐵被歧視

李太指，當年帶着年幼的Jack去酒樓飲茶，等候期間Jack把手攝進一名男茶客的背部和椅背之間，該名茶客即以粗言穢語大罵Jack；又試過一次在港鐵車廂內，Jack在喃喃自語及玩手指，旁邊一名少女見狀隨即「彈開」。李太說，因為一般人都不了解Jack有感覺統合失調問題，才會喜歡手部被輕壓的感覺，而這些情況見慣不怪，因為公眾不了解自閉症才會誤以為他們有精神病。

不過李太並沒有消沉下去，她為兒子尋找不同的治療和訓練，如職業治療、言語治療、音樂治療等。李太回憶當時在協康會畢業前做評估，仍被評為中度智障，心理學家也建議Jack入讀特殊學校，但李太不想限制兒子的能力，也不想他的機會比別人少，於是爭取在協康會特殊幼兒中心重讀一年，自己也親自為兒子補習中英文等學科，又聘請私人幼兒導師額外訓練。經過一年努力，畢業前的評估報告顯示Jack已由中度智障改善至輕度智障，更成功入讀主流小學及中學。

發掘才能奪繪畫金獎

Jack現時在主流學校讀書，雖然未有如其他學童能用流暢說話表達自己，但亦無阻他其他方面的天份發揮。他在繪畫老師的悉心教導下，將平時語言沒法表達的感受化成畫作，成功獲得不少朋友讚賞和支持，增加他的成功感。更在朋友鼓勵下參加2018年中日少年藝術節（亞洲青少年藝術盛典），並奪得繪畫金獎。李太表示：「我兒子讀書成績不好，但我會積極鼓勵他發展不同的才能，例如溜冰、跆拳道、街舞、網球、足球、鋼琴、傷健馬術、打鼓等，盡量發揮他其他技能，他的生活一樣也可以精彩。」

李太在十多年前曾不幸患上紅斑狼瘡症，更一度病危，住了一個月醫院，她笑言當時有「死過翻生」的感覺，希望在這賺來的人生，支援更多同路人，於是她開設家長群組組織一班自閉症家長，後來更成為協康會同心家長會幹事，希望跟同路人互相支持之餘，更可以發揮團結力量，為有特殊需要孩子爭取更多權益。李太表示：「作為SEN孩子家長，絕不能灰心，除了要積極發掘孩子的才能，為他未來的人生做好準備，亦應該與同路人一起分享壓力，照顧個人情緒，並為子女爭取應得的待遇，同時亦應讓公眾明白和了解自閉症孩子，知道他們各有才能，絕對可以貢獻社會，減少社會對他們的歧視目光。」

我兒子讀書成績不好，但我會積極鼓勵他發展不同的才能。」李太說。（協康會提供圖片）

同路人支持增加正能量

協康會富昌中心主任吳鳳芝表示，育有自閉症孩子家長，往往要面對不少壓力，尤其在孩子最初確診時難免會像李太一樣失神落魄，既擔心自己有沒有能力照顧孩子，也擔心孩子的發展和出路：「我們建議家長不要沉溺於這些負面情緒中，反而需要自我冷靜下來，整理思緒如何去幫助孩子，並且積極行動，以抓緊時間培育子女，尤其不要錯過6歲以前的黃金學習階段。坊間有不少資訊支援家長去養育特殊需要孩子和處理個人情緒，家長要善加利用，讓自己有更多正能量去教養孩子。家長不妨參加如協康會家長資源中心及協康會同心家長會等家長組織，促進家長間的聯繫和交流，鼓勵家長們互助互勉，並提高家長對復康服務的認識，以及為子女爭取應有的福利和權益。」

為響應聯合國將每年4月2日定為世界自閉症關注日，協康會於4月第一個星期舉辦自閉症關注周，期望透過連串自閉症關注周的宣傳和推廣，讓公眾人士了解和接納自閉症人士，攜手締造共融社會。今年以「#A+精彩」(#ColorfulAutism) 為主題，除了設計了六個卡通角色來分別代表不同的自閉症特質，又特別聯乘城中六位人氣插畫師，包括謝曬皮、文地貓、怪叔叔の散步道、癲噹@貓室(din-dong)、賤人新世紀、路邊攤聯手以漫畫帶出自閉症特點，同時透過戶外廣告以及各名人包括包括毛舜筠、森美、陳芷菁、陳宇琛、方健儀、Ben Sir、強尼、阿妹（岑樂怡）等支持，呼籲公眾到協康會自閉症關注周網站，了解更多關於自閉症的資訊，並即時簽署承諾了解和接納自閉症兒童。