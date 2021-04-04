皇都戲院復修前設一個月導賞活動　逾百件經典戲院舊物「出土」

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-04 17:19

獲一級歷史建築評級、現已有69年歷史的皇都戲院是香港罕有的舊式大戲院。去年10月，地產商「新世界發展」正式取得業權。皇都戲院復修前，新世界發起為期一個月的「尋找你我他的皇都」的歷史體驗活動，展出逾百件戲院相關舊物，包括50年代用作簡介上演電影的戲橋、多款不同舊戲票、舊北角鳥瞰圖等，當中亦留有經典老店模樣，初步展示該處復修進度，亦讓參加者能重遊昔日的皇都戲院。

甫入皇都戲院，發現進口處設有昔日設計的戲票售票處，參加者能獲得一張模擬當年的戲票。皇都戲院內亦能見到不少與戲劇相關的歷史舊物，新世界早於3年前便開始搜集與皇都相關的舊物，在是次歷史體驗活動中展出這些收藏。

舖位變戲院創辦人辦公室致敬

皇都戲院位於北角，曾有「小上海」之稱。活化後皇都戲院除了保留舊有戲院元素外，也把「小上海」歷史文化融入體驗活動中，參加者能透過展品細味當年歷史。當年璇宮戲院（即皇都戲院前身）的創辦人歐德禮（Harry Odell）在1952年時引入「劇院式戲院」，璇宮戲院和頂尖的文化藝術表演，為當時的演藝人員提供表演平台，更為日後香港的表演及音樂史奠定輝煌的基礎。為了向歐德禮致敬，皇都戲院內其中一個舖位更變成他當年的辦公室，更有酷似歐德禮的演員在內模仿當時他工作的情景。

極罕展出李小龍遺作《死亡遊戲》電影海報

是次歷史體驗活動展示出多張50年代至70年代用作簡介電影的「戲橋」及舊戲票。由香港電影海報大師阮大勇繪畫的70年代電影海報，以及已故國際巨星李小龍遺作、1978年的《死亡遊戲》電影海報及節錄，亦罕有展出。現場逾百件首度公開的珍貴舊物，以聲、影、畫融合展出，令參加者彷如置身50年代的璀璨歲月。

參加者除了可窺探昔日輝煌的皇都，還可以回顧當年皇都戲院大廈樓書。皇都戲院傍山面海，商場更是集生活和娛樂於一身，當年來說十分稀有，但住宅售價僅$14,200起，比起現時以萬元算的呎價，可謂相當「便宜」。而皇都戲院昔日店舖「皇都髪型屋」則保留店面當年的設計，盼以原汁原味的內部裝飾呈現出舊香港面貌。

天台「飛拱」開放未有期

至於備受關注的天台「飛拱」，則暫時未有開放時間表。活動提供以霓虹燈製作的模型「飛拱」，讓參加者「望梅止渴」。新世界指，因專家團體仍在進行保育研究工作，「飛拱」開放安排仍有待決定。

皇都戲院歷史體驗活動「尋找你我他的皇都」於本月進行，有意參觀人士可於網上登記成為「Culture for tomorrow 」會員，填寫網上問卷後，有機會獲邀參觀。活動舉行至4月30日，每日最多有300人入內參觀。大會亦會於4月中旬提供網上虛擬導賞，令未能親身到場的人士參觀。

了解更多：https://www.culturefortomorrow.org/