撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-08 17:39

香港有不少懷舊地道小食令人垂涎欲滴，香港郵政將以「香港懷舊小食」為題，在本月22日發行一套六枚郵票及郵票小型張，展示香港的風味小食。

香港郵政4月22日（星期四）發行以「香港懷舊小食」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示郵票、特別郵戳和彩色郵戳。（香港郵政圖片）

香港郵政指，是次發行的特別郵票分別縮有6款經典地道小食──金黃「彈牙」、香濃惹味的魚蛋、甘香鬆脆、甜酥可口的糖蔥餅；滋味無窮、微帶焦香的煎釀三寶；冰熱交替、口感獨特的菠蘿油；汁鮮味濃、色香俱全的滷水串，以及香甜鬆脆、老少咸宜的花生糖。郵票小型張則展示另外5款讓人回味的懷舊小食，有伴以豉油、甜醬、麻醬、辣醬和芝麻的香滑腸粉；豆香濃郁、滑嫩如絲的豆腐花；香脆軟糯、甜而不膩的麥芽糖夾餅；紅豆綿密、質感「煙韌」的砵仔糕，以及外脆內軟、蛋香四溢的雞蛋仔。

雞蛋仔套摺設計充滿集體回憶

設計師以簡約寫實的畫風，配以鮮明色彩，塑造各款美食。而這次的郵票及郵票小型張採用了壓印技術印刷，使各款本地小食更具立體感。香港郵政指，這次發行的郵品最注目的便是以雞蛋仔為造型的套摺，設計加上傳統啡色紙袋的元素，增添懷舊復古氣息。而同時推出的珍藏卡，上面嵌有一套6枚自動黏貼郵票，以清新簡潔的配色，突顯郵票的精美圖案，令市民可回味這6款充滿集體回憶的人氣地道小食。小版張上兩套郵票則分別以波浪形排列，營造出起伏有序的視覺效果，亦有多種懷舊餐具、港式奶茶等元素穿插點綴，突出郵票主題。

各郵政局將由本月22日起發售這套特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、郵票小型張、小版張、套摺、珍藏卡及已蓋銷首日封。