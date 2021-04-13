疫下潑水節格外冷清　九龍城泰裔人士店前低調拜佛過年

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-13 19:05

一年一度、連續兩天的潑水節原定於今日（13日）開始，潑水節如同泰國新年，每年於九龍城聚居的泰國人均會大肆慶祝。惟在新冠疫情影響下，潑水活動全數取消，過往熱鬧場面在近兩年都沒有出現，街道冷清，一些泰裔人士轉而在店舖門口進行拜佛儀式，低調度過節日。

在新冠疫情影響下，潑水活動全數取消，一些泰裔人士轉而在店舖門口進行拜佛儀式，低調度過節日。(曾鳳婷攝)

今日（13日）原是潑水節，記者到九龍城一帶視察，現場格外冷清，部分店舖把佛像放在門前供奉拜佛，有途人走過時，會雙手合十對佛像祈願。有泰裔人士透露，近兩年受到疫情影響，潑水節的節日氣氛大不如前，大多同鄉只選擇在家中或店舖內進行小型拜祭儀式。

居港26年泰裔人士阿玲在九龍城經營食肆，她表示在疫情前，如有時間定必回泰國過節，又形容潑水節是當地的新年，故他們十分重視。據她所知，泰國今年因應疫情也無法進行潑水活動，民眾大多留在家中或到寺廟拜佛。

對阿玲來說，在潑水節間拜佛是每年的例行公事，就算居港多年亦未有改變。她認為在疫情下，節日氣氛確實不如以往濃厚，慨嘆「都冇辦法，依家無機會做（潑水）」。她提到以往潑水節會與一眾同鄉聚餐，以及開水喉潑水慶祝，「之前因為潑水，所以嗰幾日我會借個廁所出嚟，畀啲人清潔，整理吓」。

今年阿玲只能進行拜祭儀式迎接新年，她指泰國人在拜佛前會先念經，以及準備一些泰國香水、茉莉花或蓮花混入水中，依大小次序把準備好的花到淋到佛像上，「例如好似我做生意嘅，就會拜埋財神。加上我又信關二哥，所以都會拜。不過除咗佛之外，其他拜唔拜就睇自己需要」。阿玲提醒，在淋水前後都應先拜佛像，以示尊重。她亦指出，有些同鄉是家庭傭工，故會選擇在假日放假時才慶祝，「星期日會多人啲，熱鬧啲，因為啲家庭傭工會喺個日放假，上星期都會有啲人跳吓舞，但我都係習慣正日過」。