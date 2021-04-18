觀塘重建｜留守商戶疑遭收舖情緒激動走上天台 消防開氣墊戒備

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-04-18 14:15

巿建局日前在觀塘重建項目中，由執達吏及保安收走其中一個舖位，涉事年約七旬業主與巿建局代表鬧得不歡而散後，至今（18日）早約10時剪開其中一個閘門的鎖頭，走上天台企圖跳樓，驚動消防及警方封鎖現場戒備，至下午約2時，羅返回安全位置並坐上警車離開，毋須送院。 現場消息稱，企跳事主姓羅，在觀塘重建項目中擁有一個大約一百呎的舖位，位處裕民坊其中一條後巷位置，羅屬最後四名死守觀塘舊舖的業主之一。本月14日，大批戴頭盔的執達吏早上到現場封舖，其間把舖位內的東西搬走，再用工具焊死，阻止業主再進入舖位內。

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羅伯接報到場與巿建局代表交涉，最終談判失敗。另一名經營皮帶的死守商戶許先生引述社工指，羅伯當時曾揚言會爬棚到天台尋死，幸被社工勸服暫時離開。

今早10時許，羅伯疑剪開其中一個大門的鎖頭，走上舊麥當勞舖位上方大廈天台揚言尋死，驚動消防及警方到場，並封鎖裕民坊一段行人路，消防亦張開氣墊戒備。活在觀塘負責人馮炳德及社工亦有到場勸說，事主至中午12時許暫時返回安全位置，下午約2時，羅先生由警員帶走，坐上警車離開，毋須送院。

馮炳德稱，羅伯曾要求巿建局代表到場談判，惟被對方拒絕，聲稱明日（19日）才會派人到場了解，對此感到無奈。

商戶許先生表示，當局日前突然派人封舖，加上巿建局代表一度揚言封舖後有機會不予賠償，估計是引發羅伯今早情緒激動的導火線。他估計由於羅伯舖位長期丟空而遭針對：「依家政府好似乜都唔使傾，夾硬嚟就得。」