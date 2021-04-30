撰文： 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-30 18:38

馬鞍山恒安邨日前發生入屋劫案，現場單位門外出現神秘符號，引發公眾人心惶惶， 繼將軍澳厚德邨大批單位被人劃上神秘符號後，同區健明邨亦被街坊發現門口附近牆身，離奇出現藍筆標記，報警處理，有區議員指涉及邨內至少三幢大廈合共十多個單位，房署事後在升降機內貼通告提醒住客留意陌生人，正了解涉事者動機。

逾10單位牆身出現藍筆標記

健明邨健曦樓居民表示，早前馬鞍山恒安邨遇劫單位門外出現神秘符號後，便加緊留意家居出入安全，今早8時許出門前突然留意到門口附近牆磚之間的石灰位，出現用藍筆劃下的神秘符號，若不細心留神並不明顯，擔心有人預先留下用作不軌企圖，於是通知管理處跟進，經向鄰居了解後獲悉同一大廈內亦有其他單位「中招」，管理處人員事後派人清走有關記號，未有進一步行動，憂慮若不嚴肅跟進，只看作污迹處理，有機會放走嫌疑犯。

記者到現場單位視察，未見牆身再有同類記號出現，但在升降機內發現一則通告，內容大致是若單位外發現可疑符號或標記，可通知保安或屋邨辦事處，並留意是否有陌生人進出大廈。據了解，該通告近日才貼出當眼處，提醒居民留意。

住客擔憂匆匆清理 無法令人放心

住客陳小姐表示在健明邨居住多年，治安一向不錯，近日亦未聞有人在單位外故意留下記號，但獲悉房署清走單位外標記後表示「梗係擔心啦，完全無收到通知，無啦啦又話清走晒啲符號，我門口有冇畀人劃過都唔知道。」

她又指，管理處只着重清理而非歸根究底進行調查，無法釋除居住疑慮，「 純粹係惡作劇，抑或有人有目的地做某啲事，你係唔清楚。」她認為房署有責任徹查事件。

西貢區議員梁里證實，本周三(28日)收到房署通知，有明日樓街坊傍晚發現單位外出現一個藍色橫線標記，生疑報警求助，其後有探員登樓調查，經管理員多日洗樓後，最終發現明日樓大約十個單位，以及明宇樓一至兩個單位出現類似標記，事後已加派人手巡邏，包括在沒有設置更亭的後門位置加設簽到簿，定期有保安到場巡更，亦有在升降機貼通告，提醒街坊留意會否出現陌生人徘徊邨內範圍。

同區厚德邨同日亦有同類神秘符號

他指出，邨內再有新大廈出現類似標記，認為事態不尋常，過往曾有推銷人員經後門進入大廈，向老街坊借口維修電視，從而推銷電視服務，今次需徹查是惡作劇抑或故意為之，還街坊一個安心。

將軍澳公共屋邨已非首次出現神秘標記，厚德邨德澤樓近日亦發現有多達五十個單位的門鈴上方，又或瓷磚與瓷磚之間的石灰位，被人畫上直線或十字線條等神秘符號，報警處理，警方事後列雜項跟進。

HK01正向房署查詢。