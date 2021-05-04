撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-04 20:37

斥資5,000萬元的音樂噴泉早前啟用不足7日，署方便指因受梘液影響，導致大量泡沫出現，需要關閉清理，至昨日（3日）重開。觀塘區議會今日（4日）討論有關事項，有區議員追問噴泉及嬉水區分項造價達1,680萬元的過濾系統詳情，建築署代表表示，濾水系統屬於泳池規格，可濾走沙石等沉積物，以及加上臭氧、紫外線及氯氣殺菌。會上亦有區議員追問，若屬於泳池規格，署方會否考慮加設沖身設施等問題。

觀塘音樂噴泉於上月22日啟用，不少市民帶同小朋友前往嬉水，《100毛》藝人東方昇亦於24日到場直播以沐浴露洗澡諷刺是「小白象工程」，其後康文署便指該處受梘液影響，需要暫時關閉清理，並遭處方不點名批評，籲市民使用遊樂場設施時要着重公德，噴泉於昨日重開。觀塘區議會今日討論有關事項，不少區議員關注噴泉的衞生情況及過濾系統規格。觀塘區議會主席蔡澤鴻，夏天會有更多小朋友到場嬉水，促請康文署交代地磚可承受的撞擊次數，亦關注濾水系統是否有加入氯水消毒；有民主派區議員關心疫下人群聚集，嬉水區是否能過濾病毒問題。建築署總工程策劃經理鄞俊旭回應指，濾水系統屬於泳池規格，可濾走沙石等沉積物，亦加有臭氧、紫外線及氯氣殺菌，又指泡沫並非沉積物，故無法排走。鄞表示，早前有地磚反起，經承辦商維修後，目前情況良好。

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區議員質疑無沖身設施 難與泳池規格相比

蔡澤鴻引述會上有民主派區議員表示，泳池提供沖身設施，亦有排污系統，但噴泉及嬉水區則沒有，質疑是否屬於泳池規格，亦有另一名區議員指，泳池不容許市民穿着衣服下水，但噴泉及嬉水區是開放式設計，「我哋都見到有人喺嗰度洗手」，認為不能與泳池的規格相提並論。蔡澤鴻亦擔心，如噴泉的水加有氯氣而沒有指示牌列出，若有人對氯水敏感，後果不堪設想，「啲氯氣點加法？有冇咩標準？加得多又係咪要提供沖身設施呢？」此外，亦有區議員反映市民意見，指噴泉的音樂單一沉悶，水柱亦未有配合音樂拍子，建議署方可參考已拆卸的沙田新城市廣場的音樂噴泉，適時調整水柱變化，增加趣味性；區議員亦建議疫情下康文署可實施人流管制，「嬉水區仲細過東涌Outlet對出嗰個，太多人聚集撞來撞去嘅話點處理呢？可以考慮下一批玩完15分鐘後，先放第二批入去」。

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有建制派區議員稱認為噴泉深受市民歡迎，認為署方應加派人手，防止有人在場「搞破壞」。康文署觀塘康樂事務經理鄧穎思則回應指，噴泉及嬉水區已豎立指示牌，並加派人手巡視，希望市民能自律及有公德心，不要違反《遊樂場地規例》中的條文，而噴泉亦會定期排水清潔，至於使用設施的人數上限則需時研究。蔡澤鴻指，希望兩署在兩個月內提供會上未能回應的資料，跟進早前接獲的投訴，以及要求民政署公開工程合約。