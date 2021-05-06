塞爆觀塘｜開源道迴旋處成塞車黑點　專責小組研究揭四大成因

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-06 16:01

「插入去，便困在駿業里，齊齊塞，齊停死......」觀塘長年以來備受交通問題困擾，塞車嚴重令一班打工仔怨聲載道，近期網民更改編歌曲《哪裡只塞駿業里》和開設Facebook群組以作宣洩。觀塘區議會早前委託顧問公司進行研究，並於今日（6日）發布結果，當中除了揭示出四大塞車主因，亦提出了多個短、中和長期方案，希望能供議會日後討論並與相關部門作出跟進。

觀塘區議會屬下觀塘區發展及重建專責小組早前委託了綜智諮詢有限公司，進行《觀塘道交通擠塞問題：觀塘道與開源道迴旋處的改善方案》研究。研究報告發現交通擠塞問題有四大成因，包括區內欠缺其他幹道及巴士外的大型運輸系統服務分流人流和車流、開源道繁忙時段行人眾多加上上落客貨位不足造成人車爭路、觀塘道大量巴士及小巴線互相切線，以及開源道有違泊車輛令車龍倒灌入迴旋處。

建議增設上落客貨區 興建高架行人走廊

報告提出了多項改善建議。短期而言，可鼓勵商貿區大廈停車場豁免首15或30分鐘停車費、在迴旋處出口花槽和東廣場對出空地等增設上落客貨區；中期方面則可於開源道興建高架行人走廊、更改部分巴士的行車路線；長遠而言則認為應促進和加快東九龍鐵路綫及六號幹綫T2幹道的落成。

單軌列車方案研究13年無下文

專責小組主席梁翊婷指，現時觀塘的居住人口已超越沙田區，成為全港人口最高的區域，而過去十年觀塘道迴旋處車流量上升五成，數字令人震驚。梁又指，政府一直欠缺觀塘居民區內的基建設施，例如研究了13年的單軌列車最後只消失無蹤。她認為，「起動九龍東」是可以協調各署的重要部門，希望政府日後將關注點放在觀塘交通問題上，而非一味發展「CBD2」（第二核心商業區），而未來她會與其他區議員挑選報告中較可行的方案，於議會上作出討論和跟進。

現時觀塘區有近70萬人口，而2020年觀塘商貿區的工作人口已逾18萬人，當局預計十年後更會增加額外約20%，達至逾21萬人。而觀塘道為東九龍主幹道路，連接觀塘與牛池灣兩地，位於觀塘市中心的開源道迴旋處則是連接整個商貿區及觀塘道的關鍵位置。