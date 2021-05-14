疫下夾心家庭照顧者難上加難：24小時on call都唔夠分配時間

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-14 08:00

照顧者壓力爆煲引發倫常慘劇屢見不鮮，政府支援服務零散，無法切合照顧者實際需要。有調查發現，超過過九成受訪者支持成立家庭照顧者服務中心，有家庭主婦分享經驗，指要同時照顧中風的父親以及患有思覺失調的大女兒，所有壓力只能在內心深處匿藏，無處釋放，又對無法分配時間照顧好至親感到內疚，有機構認為政府設立一間專屬向家庭照顧者提供服務的中心，時間刻不容緩。

由十多個社福機構及民間團體組成的「照顧照顧者平台」，於上月28至今月8日期間進行問卷調查，以了解家庭照顧者的現況及對成立照顧者服務中心的意見。調查共收到241份，當中近六成（59％）受訪者為全職照顧者，其餘四成一（41％）為雙職照顧者，而近半照顧者的照顧對象多於一位。

調查顯示，有三成（31％）受訪者的照顧對象為兒童，年齡介乎7至12歲。有超過九成（98％）受訪者表示支持設立專為所有家庭照顧者而設的照顧者服務中心。當中有七成（72％）希望照顧者服務中心能提供暫託服務，四成（42％）希望能舉辦喘息空間的活動，三成（37％）希望設同路人支援小組。

現時照顧三個女兒至少7年的全職照顧者阿銀表示，社會上對照顧者角色認知不足，有些人更不會體諒其處境：「你話菲傭都會有1日假，但照顧者係24小時on call。就算話有得放假，都會心掛掛」。生活上的壓力更令她無處釋放，惟她認為：「照顧者無得放手，只可以keep going」。

現照顧三個女兒，已成為7年全職照顧者的阿銀在生活上的壓力更令她無處釋放，惟她認為：「照顧者無得放手，只可以keep going」。（曾鳳婷攝）

情緒病親人需要特別照顧

阿銀育有三個女兒，大女兒現時15歲，兒時確診患上思覺失調，一些細微的事情便能觸動她的情緒，需要阿銀特別照顧。

日常生活中，大女兒和細女兒時常發生衝突，更會大打出手。阿銀解釋，因細女兒只有五歲，未能理解到什麼是思覺失調，和大女兒玩耍時，不懂得避忌，以致兩人易生齟齬。阿銀聲言在家亦無法放鬆，要長期關注兩名女兒的相處情況，以免一發不可收拾。

日常生活中，大女兒和細女兒時常發生衝突，更會大打出手。阿銀解釋，因細女兒只有五歲，未能理解到什麼是思覺失調，在和大女兒玩耍時，不懂得避忌，故阿銀會多加留意女兒間的相處情況。（受訪者提供）

阿銀稱每週要抽三日陪同大女兒覆診，但有一件事卻令她感到十分苦惱，就時覆診期間其餘兩個女兒在家無人照顧。「邊個可以幫我睇住兩個女？獨留兒童在家係犯罪㗎!」她臨時找人照顧亦成難題，「如果好彩會搵到阿媽幫手，如果無，我都唔知點算」。

阿銀亦會把握空餘時間，帶女兒去做一些義工服務，並和婦女照顧者組成聚賢社，一起互助學習。（受訪者提供）

夾心照顧者陷兩難局面

讓阿銀百上加斤的是，去年8月時，阿銀的爸爸突然中風，只能長期臥床，須依賴媽媽照顧，但媽媽年事已早，獨自照顧爸爸變得十分吃力，這使阿銀需要抽空去照顧爸爸。「我當時會帶埋啲小朋友去，去到就放佢哋喺一邊，我就餵爸爸食飯同幫佢按摩。」

阿銀要同時照顧孩子和爸爸，變相成為夾心照顧者，感到十分無力。「照顧緊爸爸嘅時間，小朋友自己玩會撞到，整親，但我又無辦法同時兼顧」這些細微事件看似不重要，但卻令她感到內疚：「我會想再好啲，覺得照顧佢哋唔夠全面。一個係由細照顧到我大嘅爸爸，一個係我嘅小朋友，兩個都想畀最好，但好難。」

阿銀現時只能在子女上學後，抽空去放鬆，如行山，親近大自然。她認為照顧者和花的性質一樣。雖然平凡，但也有自己的價值。（曾鳳婷攝）

疫下增加獨留兒童在家風險

阿銀認為，照顧者的存在對社會尤為重要，有助減輕政府在資源分配上的負擔，惟政府欠缺對照顧者的支援，令她孤立無援，她在大女兒面前需要管理情緒，從不釋放負面情緒，擔心壓力不斷積存的情況下，情緒終有一日會爆煲，希望政府能提供一個平台建立互助網絡，讓照顧者意識到她們並不是孤軍作戰，重新建立社交圈子和釋放壓力。

育有兩名子女的紫安9年前成為全職照顧者。她認為在疫情間照顧孩子更為吃力。「呢家大女上網堂，細仔要返學，時間分配就變得好尷尬。」她解釋，疫下的上學方式不停變更，例如她早上送兒子上學，大女兒同一日獲編排在家中上網課，變相她要獨留女兒在家一段時間，對此感到不滿：「其實個(教育)政策有冇諗到呢個情況？政府會唔會提供一啲方案去支援呢？」

育有兩名子女的紫安在9年前成為全職照顧者，她認為在疫情間照顧孩子更為吃力。（曾鳳婷攝）

家庭照顧者：我哋係24小時on call

紫安曾想過使用坊間現存托兒服務，惟作為媽媽，她又對這些服務感到不放心。「因為唔知會搵啲咩人嚟照顧，呢家疫情當下，衛生又好重要，但對呢啲方面，好似又無乜監管」。她建議政府能在托兒服務設立更多的規定，如只供持相關資格的人成為暫托照顧者。

她同時提出過往政府對照顧者欠缺支援，而社會對照顧者的角色不太友善。「佢哋會覺得照顧者好得閒，去買下餸，做下家務就可以，亦會覺得呢啲工作係『老奉 』去做。」然而大眾卻沒有想過照顧者是一個24小時，全年無休的工作，更沒有任何保障。「其實我哋有默默去付出，做嘅咪係成就你哋去成就社會」。

她同時提出過往政府對照顧者欠缺支援，而社會對照顧者的角色不太友善。「佢哋會覺得照顧者好得閒，去買下餸，做下家務就可以，亦會覺得依啲工作係老鳳要做」。（曾鳳婷攝）

紫安希望政府應盡快設立照顧者服務中心。「其實照顧者壓力比你想像中大，我都唔希望再見到倫常慘劇。真係隨時爆煲無人知。」若中心能夠成立，她認為首要是提供有質素的托兒服務，讓照顧者能有透氣的空間及建立一個同行者互相交流的平台。

在作為照顧者十分忙碌下，紫安依舊會抽空做義工講故事給小朋友。（受訪者提供）

「照顧照顧者平台」發言人麥運嫦指，家庭照顧者為無償勞動人士，尤其夾心照顧者的壓力更大，上有父母下有子女，即使用盡24小時亦無法滿足需要，對未能好好分配時間感到內疚。「如果個重心落咗喺子女身上，就會覺得對父母唔夠好，但同時又無能為力，呢啲都會令到佢哋壓力大增」。

照顧照顧者平台發言人麥運嫦指，照顧者的需求大，惟政府未有考慮到這群有需要的人士，他們對社會有莫大的貢獻卻甚少有針對照顧他們的援助。（受訪者提供）

麥運嫦續指，照顧者的需求大，設立一間專屬他們的中心刻不容緩，但政府未有考慮到這個群組的需要，建議在中心整合不同服務，就不同階段的照顧者提供針對性援助，有助他們找尋合適資源減輕身心負擔。