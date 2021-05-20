撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-20 17:44

山頂纜車有限公司宣佈，第五代山頂纜車將於今年6月28日正式退役，進行最後階段的升級工程，而第六代將於本年年底面世。為答謝市民支持，纜車公司特別推出長者10元乘車優惠，而且邀請8位本地插畫師合作，為纜車車身設計告別畫作，並於6月1日為兩架纜車「穿上新裝」。

山頂纜車自1888年啟用，至今已服務香港市民超過130年，由交通工具演變成深受旅客歡迎的旅遊景點之一，現時的山頂纜車已香香港人共渡32年。（山頂纜車有限公司提供圖片）

山頂纜車自1888年啟用，至今已服務香港市民超過130年，由交通工具演變成深受旅客歡迎的旅遊景點之一，現時的山頂纜車已香香港人共渡32年。為了提供更優質的服務和舒適的旅遊體驗，山頂纜車有限公司早前啟動了山頂纜車發展計劃，並於2019年年中暫停服務3個月，完成第一階段的工程，而第二階段纜車服務將於6月28日暫停，展開最後階段的升級工程，為期約半年，工程包括更換全新動力及拖曳系統、控制及訊號系統、更換纜索、鋪設新路軌等，以及完成山頂總站改建及花園道總站擴建工程，迎接全新及較大載客量的山頂纜車。

推長者10蚊乘車優惠

山頂纜車有限公司總經理曾瑛美表示，很多港人都擁有一些關於山頂纜車的美好回憶，相信大家都希望與這個香港地標道別，「我們歡迎大家爭取最後機會於未來幾星期，前來乘搭這個經典的酒紅色山頂纜車。不少長者對近幾代山頂纜車都有深刻印象，為了答謝大家的支持，我們將特別為長者提供港幣10元的乘車優惠。」

曾瑛美又指，未來兩周將會是香港人乘搭酒紅色山頂纜車的最後機會，目前正與8位本地插畫師合作，為纜車車身設計告別畫作，並於6月1日為兩架纜車「穿上新裝」。由6月28日起，山頂纜車將暫停服務約半年，完成最後階段的升級工程，第六代山頂纜車將於本年年底面世。

此外，山頂纜車將推出一系列歡送優惠及限量紀念套裝，與全港市民一同歡送第五代山頂纜車，包括由即日起至6月6日，65歲或以上長者可以港幣10元（原價港幣47元）購買山頂纜車摩天套票（來回）乙張，套票包括山頂纜車來回車票及摩天觀景台（單次）入場券。由6月1日至27日，兩架山頂纜車將穿上告別新裝，山頂纜車特意邀請了8位本地著名藝術家以4大主題：香港文化、大自然、標誌性地標及電影，設計兩架車身畫作，展現香港過去變遷與發展。參與的插畫家包括伍尚豪、Uncle@Afterworkshop、Stella So、無紙用工作室、皮忠、Even Lee、Jacmila及星夜John Lam。山頂纜車亦將推出期間限定紀念套票、「棋遊山頂」懷舊桌上遊戲、限量版手工啤酒等。