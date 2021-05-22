撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-22 17:28

本港號稱是多元社會，但對少數族裔的歧視仍未消減。有調查訪問港人及南亞人士，發現超過4成少數族裔人士曾在工作及社區遭敵意態度對待，亦有三成半港人坦承因南亞種族與膚色而不願結交做朋友，甚至有土生土長南亞青年在街頭工作期間，突遭一名港人無端以粗口問候及出言「返家鄉啦！」以致雙方產生的誤解與偏見越來越大，團體建議本港企業早日建立職場共融文化，政府亦應構建一個讓少數族裔人士獲得職業資訊的平台，提供直接聘請渠道。

以推動社會共融為目標的社會服務機構「親切」今年初進行調查，訪問本地華人及少數族裔對主流社會認知及工作環境的看法，了解是否存在歧視情況。(受訪者提供)

調查指華人與少數族裔存在誤解

以推動社會共融為目標的社會服務機構「親切」於今年1月至4月進行了《香港少數族裔職場現況研究》調查，共訪問621名18歲或以上的華裔市民，以及138名18歲或以上、包括印巴裔、尼泊爾、孟加拉等少數族裔人士，並深入訪問11位少數族裔青年、學校老師、社工及少數族裔服務機構的職員，以了解少數族裔人士在香港參與職場的真實情況、困境及親身感受。

調查顯示，逾半受訪少數族裔人士認為香港社會對少數族裔人士存有歧視，在職場方面，超過四成少數族裔人士曾在工作及社區中，被別人無理地以敵意的態度對待，逾三成少數族裔人士表示主流人士曾對他們的種族、文化及衣着，作出不友善的言論和批評。

另一邊廂，有三成半的受訪港人人士坦承因少數族裔人士的種族與膚色而不願跟他們做朋友，近兩成半人認為少數族裔人士會發出體味，逾一成受訪者認為少數族裔的形象令他們聯想到暴力及犯罪行為，甚至有有百分之五認為由於文化及生活習慣與華裔人士有差異，少數族裔不應在香港生活。

親切服務主管盧美寶(左)與少數族裔青年Shahzeeb (沙森)討論他在求職路上遇到的困難。(受訪者提供)

少數族裔工種多為藍領職位

調查同時發現，逾半受訪少數族裔人士認為相比起主流華人社會，少數族裔人士有較少教育及就業機會，超過三成少數族裔人士曾在符合工作要求的條件下，都未能獲得面試的機會，亦有五成少數族裔人士認為，即使他們具備相關專業知識，主流僱主亦因為種族差異而不聘請他們。另超過五成半少數族裔人士更認為現時工作沒有晉升機會。

受訪本地港人之中，近八成認為比較適合少數族裔人士參與的行業包括運輸、倉庫等勞動工作，但另一邊廂逾六成受訪少數族裔人士表示現時能夠提供予少數族裔選擇的工種太單一，忽略其特點，但有六成三受訪少數族裔人士承認語言能力未能達到期望工作的要求。

事主：街上落貨突被人不禮貌對待

在香港土生土長的少數族裔青年沙森森 (Shahzeeb) 表示，畢業求職時多次投遞履歷未見回音，他曾經嘗試致電其中一間心儀公司查詢不獲取錄原因，結果收到的回覆是「只請本地人」，其後沙森以廣東話與對方溝通，表明具有相關工作經驗，最後獲僱主願意聘請，而他外出工作期間，泊車於街邊落貨，突然有一名港人無端上前以粗口問候及喝斥他「返家鄉啦！」他無奈以廣東話反問對方：「我喺呢度大，我可以返去邊度?」認為本港社會對少數族裔的確存在歧視情況。

猶幸他現時在本地非牟利機構工作，獲同事接納，甚至對他的文化和習慣表示好奇，幾乎每日一問，例如知道他不吃豬肉及不喝酒，會與他聚餐時會選擇合適餐廳，讓他感到受尊重。沙森期望本地主流職場的僱主能向少數族裔人士提供工作機會，讓他們能一展所長；他亦鼓勵其他少數族裔青年要把握機會學好中文，為將來做好準備，及早融入社會。

「親切」活動統籌李嘉萱指出，正因為普遍本港華人與少數族裔人士甚少有認識彼此的機會，造成種種誤解與偏見，不但讓少數族裔人士在求職路上困難重重，亦未能找尋合適工作，缺乏發展及向上流動的機會。

團體：政府應構建直接聘用少數族裔平台

她指勞工處去年十一月推出「多元種族就業計劃」，透過非政府機構以個案管理方式，向少數族裔求職人士提供一站式就業支援服務，然而審視計劃推行期間，參與計劃的少數族裔人士不多，工種亦過於單一，只有酒吧、餐廳、清潔及洗碗等藍領工種，政府2014年曾推出「少數族裔就業服務大使計劃」，聘請少數族裔人士服務社會，但佔全體人手比例甚少，收效不彰，亦未能做到社會領頭作用及風氣。

她建議促請本港企業早日建立職場共融文化、政策及措施，確保每位員工得到平等待遇，例如與專業的社會服務團體合作，就不同企業的需要和情況，提供評估、配對和合適的建議，設計有效的職場共融模式和員工培訓。

政府及不同團體亦可提供一個有效讓少數族裔人士獲得職業資訊的平台、講座及工作坊等，有關求職資訊平台亦可為不同企業僱主提供較直接的渠道聘請少數族裔人士。

「親切」過往曾透過《青少年職場共融體驗計劃》幫助少數族裔青年融入職場，以師友合作模式，幫助少數族裔青年建立職場社交網絡，更有助企業真實認識少數族裔員工的特性，更有效推動公司實踐職場共融文化。