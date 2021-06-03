觀塘重建│公共運輸交匯處有街坊暈倒　區議員關注通風問題

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-03 17:49

近日觀塘重建項目、豪宅凱滙因接種疫苗大抽獎成為熱話，而隨着早前裕民坊最後一個留守商戶離去，該處大型重建工程亦即將再次展開。今日（3日）舉行的觀塘區議會會議中，市建局代表報告了相關重建項目的進度；此外，隨着炎夏來到，有區議員亦在會上就新公共交通交匯處的通風問題作出跟進。

觀塘區議會轄下的觀塘區發展及重建專責小組今天舉行會議，市建局代表在會上就搬遷進度及樓宇管理、第二及第三發展區主地盤（即公共運輸交匯處及裕民坊商場等）工程進度、恒安街「需求主導」重建項目等的進度作出報告。當中除了表示第五發展區內所有大廈現已空置、國泰大樓和裕民坊64至76號正準備拆卸；市建局代表又稱就裕民坊商場和裕民市集的人流作出了不同推廣，包括上月在裕民市集舉辦數場表演、在商場內舉行微縮藝術展和開設商場網站和IG帳號。

會上有多名區議員關注公共運輸交匯處的通風問題，其中蔡澤鴻指，雖然各區設計失敗的交通交匯處比比皆是，惟現時裕民坊商場樓下的小巴總站，啟用數月已出現數名街坊暈倒的個案，十分誇張；莫建成則表示「天氣不等人」，促市建局和運輸署就加裝風扇等制定時間表；張敏峯亦指不知局方「研究幾耐」、「有咩難度」，又認為加裝風機之餘，亦需要選好位置以確保有涼風吹入。

市建局代表發言時指，就加裝通風設備的事宜，已開始尋找承辦商在該處進行為時一星期的空氣檢測，又指該處不通風可能與溫度較高或很多小巴沒熄匙有關。除此之外，有區議員關注近日裕民坊64至76號曾有鐵枝跌下，着市建局方面盡快以圍欄圍好施工位置。