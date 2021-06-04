第一代山界KOL曾與多名港督行山　退隱務農專注社福工作

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

近年港人愛行山，但現年70多歲的黃山，數十年前已在山界中相當活躍。除了自己走遍群山，他更希望能藉行山來教育下一代，多年來他參與了不少義務和推廣山藝的工作，同時也因每年都會走上山向毅行者送上薑茶，為不少山友熟悉。 黃山大半生奉獻給山野和社會，近年隨着年紀漸長，專注於鄉郊務農，生活轉趨平淡。在疫情之下，他亦有受惠於社福機構的派飯行動，反之每當機構舉辦活動，他都第一時間舉手幫忙，完全地體現出「施比受更為有福」。

黃山人如其名，自年少便與山結緣。（呂諾君攝）

眼前的黃山近年滿頭白髮，更留了一臉長鬍子，他自小在黃大仙長大，自言是「被獅子山養大」。黃山人如其名，自年少便與山結緣，過往曾與多名前港督如尤德及戴麟趾等行山，除了香港的山，他也周遊列國，去過德國、奧地利、瑞士等浪跡天涯，一邊攀山，一邊過着當年還未盛行的「工作假期」；到了6、70年代就開始在港經營「山友行」，他稱，在當年這要算是第一代的體育用品公司。

推動行山風氣 「茅坪薑茶」成毅行者景點

黃山憶述，因多年來在外地認識到很多朋友，友人都有轉介不同的外國產品，曾經何時「山友行」的代理生意做得不錯，但黃山的目標，更在於以「山友行」來籌辦行山活動，並引入野外用品和知識，藉以推動香港行山風氣發展；他同時又是一名行山教練，開班教授山嶺救援、滑雪等，在當年可以算是開創先河。此外，過去每當毅行者比賽舉行時，黃山都會背着大背包、數個大鍋上山，為參賽者炮製免費薑茶，提到「茅坪薑茶」這個打氣加油站，山友無人不識。

「百足咁多爪」的黃山，到了2000年代開始慢慢退休，轉而專注於社福工作。曾活躍於社會運動的他，對年輕人特別疼惜，因此先後成為了南亞裔青少年及青少年中心的行山導師，也有籌辦社區活動、到老人中心教培訓班等。此外，他也有多年帶領生態導賞團的經驗，指出世界多個地方都有「國民旅遊」的概念，但香港只推崇「行商場」，忽略了本地遊的發展，黃又認為，普遍香港家庭都缺乏假日的「正當活動」，即帶小朋友出外接觸大自然。

黃山大半生奉獻給山野和社會，近年隨着年紀漸長，專注於鄉郊務農，生活轉趨平淡。（呂諾君攝）

叱吒半生，晚年收入不多，黃山的生活也很簡單，疫情下，他比過往更加專注務農工作，從他左右腳上兩邊不同顏色的「鴛鴦拖鞋」，足見他平日也十分隨性。除了在元朗鄉村內種紫薯、種菜、煮薏米粥，黃山也要與左鄰右里打好交道，他也是浸信會愛羣社會服務處「友膳飯堂」的常客之一，「教會喺社會提供咗很多幫助，疫情下我哋呢啲冇拎綜援嘅人，連口罩都冇得拎，而教會唔使審查就提供好多援助。」他認為，定時領取熱飯盒令他多了餘錢和餘暇「做多啲想做嘅嘢」， 對一些被社會忽略的長者十分重要。