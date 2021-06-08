房委會擬重建四工廈發展公屋　穗輝工廠大廈廠戶掛紅字橫額控訴

撰文： 呂諾君 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-08 20:33

政府在2019年施政報告中提出，將研究重建房委會轄下的工廠大廈作公營房屋用途，有指房委會擬清拆轄下四幢工廠大廈，以興建約4,200伙公營房屋，位於火炭山尾街的穗輝工廠大廈是其中之一，不少受影響的業戶對於突然「被規劃」都感到憤慨。 一班業戶批評，政府從未有就賠償和安置方案、安置地點、時間等向他們作出諮詢，直指現時外面的業主已「坐地起價」，時間倉卒之下他們很難找到新地方；也有多名業戶指，估計離開穗輝後便難以生存，認為雖然工業在香港日漸式微，但政府「冇理由扼殺所有工業」，日前他們在工廈內外掛上多幅橫額，向政府作出控訴。

根據房委會在上月24日公布文件顯示，初步評估後認為業安工廠大廈、穗輝工廠大廈和宏昌工廠大廈三幅用地，可在2031年提供合共約4,200個單位。穗輝工廠大廈內現時約有600名租戶，他們亦在24日收到信件，獲告知需在18個月內搬走；有租戶指，信中亦提到有「早鳥價」，如租戶在明年2月前搬走，每張租約可獲得額外的10萬元補償金。

租戶不滿當局「零諮詢」

現時在穗輝經營珠寶製造和修理生意的Fanny表示，七年前開始以一張租約租用該處兩個共500呎的相連單位，租金約4,000多元。她表示，最初在新聞中看到施政報告中提到「穗輝」，四處詢問均無人知道工廈是否要拆卸，「到5月24號彈封信嚟話要18個月內搬，完全係零諮詢！」

「呢度租金優惠先可以唞下氣，如果出到去交雙倍租，真係食都唔使食，養活自己都成問題。」Fanny指，收到信後第一時間去同區 「搵盤」，見到不少單位已漲價至少1,000元，上網看荃灣、新蒲崗等都「即刻起價」，「出面租金至少要8,000幾蚊，實用面積就得返六成300幾呎左右。」 她指，政府在安置方面可安排他們以「暗標」形式競投葵涌和屯門兩工廈內剩下的單位，價高者得，惟她認為屆時必會供不應求，「時間一定係倉卒，得返幾個月，我希望最好當然不遷不拆，一定搬遷就起碼應該以年計，延遲兩至三年，收咗地佢又唔係即刻起公屋，同埋金額應該用有幾多個單位同埋市值租金做標準。」

難重新覓地繼續生意

租用了穗輝接近30年的Joe則指，大廈內大部分是加工工場等的廠戶，選擇落戶較穩定的政府工廠大廈，皆因投資了電力裝置、生產環境作工場，不需要時刻擔心因加租壓力「搬來搬去」。「近年政府唔諮詢、諮詢少，或者一落實就要執行，已經司空見慣，但最起碼要畀人有有足夠時間準備丫。」Joe指，對於工廠戶而言，搬走並不是「家居搬遷咁簡單」，「重新嚟過」難找地方之餘，亦不知生意是否仍可支持，「政府完全冇接觸我地，只係單方面知會，唔奢望政府聽完後會唔拆，但賠償金額要提升返，唔通大家拉咗閘後，叫晒啲員工一齊工去拎綜援咩？」

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發泡膠粒廠找不到廠房或會「絕種」

經營製作發泡膠粒生意的羅先生，在接手前老闆的生意後，自2004年開始租用穗輝六個單位，他指，行業式微之下，現時全行只剩他一間公司，坦言如要在外面租單位作工場，生意很大可能「會摺埋」，「冇乜打算，周圍睇廠房都搵唔到，呢行只剩返我哋一間，可能喺香港會絕種。」

搬運及安裝機器費用料超過10萬元

從事機械加工行業的黃先生亦表示很難找地方搬遷，「大部分地方已變晒寫字樓、貨倉等，一來租金貴，二來電力方面都配合唔到，如果唔係有穗輝，都好難做。」他指，場內的機器全都「噸幾兩噸重」，十部機器的運送和安裝費用必會超過十萬元，「見步行步啦，都冇解決方案㗎啦，大家都好愁。」

除了向沙田區議員麥梓健反映事件，日前亦有租戶在工廈外牆和樓梯間掛上寫有「政府強拆、廠戶倒閉、工人失業叫苦連天」、「全家慘慘」等字樣的橫額標語，以示不滿。」

香港01正就事件向房委會查詢。