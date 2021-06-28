荔枝窩舊村屋發展客家生活文化體驗　區議員促放寬牌照申請

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-28 16:39

逾三百年歷史的沙頭角荔枝窩，數年前由香港鄉郊基金向城規會申請獲批，選取15幢村屋復修成民宿，以推廣客家生活文化體驗，惟相關度假及食肆申請受到牌照條件局限而阻窒發展，上水區議會主席羅庭德提出要求民政總署及食環署簡化及放寛相關程序，以推動疫下本地生態遊。

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建議參考外國airbnb民宿做法

上水區議會主席羅庭德表示，近期疫情緩和但巿民未能外遊，需求轉移至本地遊，恰恰沙頭角荔枝窩近年正積極發展「荔枝窩客家生活體驗村」項目，並修復及活化部分村作民宿用途，供參與者住宿，然而相關牌照由民政事務總署牌照事務處發放，要求相關樓宇必須符合多項繁複條件，例如防火要求比一般住宅還要高，即使復修後的村屋向處方申請賓館（度假）牌，亦因未能滿足條件而無法獲批。

而該發展項目面對的另一難題，就是整個體驗項目應包含推廣特色飲食文化，例如在民宿或觀光區鄰近地點設小食攤，讓旅客品嚐客家地道小吃，民宿亦可參考外國流行的airbnb做法，由民宿同時提供住宿及餐飲服務，但食肆牌照由食環署發放，署方既要求民宿提供餐飲的地點，不可在上層作住宅用途，該區又只有兩間士多，不足支撐觀光旅遊發展，促請相關部門簡化及放寛申請程序，以便將荔枝窩發展成為北區旅遊熱點。

相關議題原定今日（28日）在北區區議會在地經濟及文創工作小組討論，因黑色暴雨警告關係宣佈延期，擇日重開。

民政總署：牌照處會採靈活務實態度處理牌照事宜

民政總署書面回覆指，本港經營旅館均受《旅館業條例》（第349章）規管，目的是確保擬用作旅館的處所，在樓宇及消防安全方面達至法定標準，以保障入住者及公眾的安全。《條例》並不排除以「民宿」形式經營的旅館， 因應新界鄉郊獨特的環境和鄉村屋的設計，牌照處一如既往採取靈活務實態度，在確保樓宇結構及消防安全方面達至法定標準的前提下，特別制訂了適用於新界鄉村屋旅館的樓宇結構及消防安全基本規定。有關規定較在市區多層大廈中開設賓館的發牌要求寬鬆，與鄉村屋較簡單的設計合乎比例。現時有超過一百間位於長洲、梅窩和南丫島等鄉郊地區的旅館簽發牌照，強調牌照處有必要制訂合理程度的安全要求，以保障旅客的安全。

食環署回應根據《食物業規例》發出食物業牌照旨在確保處所適合作經營食肆用途、保障食物安全和公眾衞生。在處理食物業牌照申請時，署方主要考慮擬經營食物業的店鋪是否能符合該署和各政府部門按其執行的法例所施加的規定，當中包括樓宇安全、消防安全、衞生方面及是否符合政府租契的條件和法定圖則的規限等。

署方稱為便利營商，現時提供一站式服務，把申請轉介有關的政府部門徵詢意見。如有關政府部門對申請沒有提出反對，署方會發出食肆牌照的發牌條件通知書。在申請人履行各項發牌條件後，署方便會向申請人發出有關食物業牌照。該署與相關部門已就北區個別地點的鄉郊食肆牌照申請事宜進行檢視。

香港鄉郊基金獲馬會撥款，2017年申請將沙頭角荔枝窩的土地，改作酒店（渡假屋）用途，推廣客家文化，並作本港鄉郊民宿生態旅遊試點，相關項目已獲城規會通過，不過當時受到村民反對，不滿改建民宿方案未有全面諮詢村民，擔心外來人口加重荔枝窩負擔，影響治安，要求透過公投決定，最終鄉郊基金選取其中十五間村屋，以象徵性租金租用村屋20年，復修及活化作團體或個人作民宿用途。