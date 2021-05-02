劏房租管報告後首個民間諮詢會　學者：應資助社企維護租客權益

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-05-02 22:08

「劏房」租務管制研究工作小組3月向政府提交報告，就實施租管提供可行性建議，但被外界批評公眾諮詢不足，有關注團體今日（2日）舉行提交報告以後的首場民間諮詢會，邀請前小組成員、區議員及居民提供意見，包括釐定巿值租金；效法最低工資機委員會機制，每隔一至兩年檢討政策；透過社企或非政府機構設立第三方租務資訊平台，為租客租住劏房把關，期望向政府施壓，在向立法會提交相關條例草案前再作修訂。

民間監察政府推行租管陣線，於本月2日、23日及30日分別於港九新界舉行民間劏房租務管制諮詢會，並邀請學者、各區區議員、租務管制研究工作小組成員、以及政務官出席，就當中細節表達意見，當中首場諮詢會今日在荃灣舉行，邀請前工作小組成員兼城大公共政策學系房屋與都巿研究教授葉毅明、區議員林錫添、鍾禮謙、周偉雄、林名溢等出席，主辦團體之一的葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉稱曾邀請運房局局長陳帆出席，獲回覆因事未能到場。

斥加租15%封頂機制猶如給業主「甜頭」

該場諮詢會亦有公開邀請居民到場，大約近100人參與，前工作小組成員葉毅明教授稱以個人身份發言，直指報告中提出劏房15%加租幅度封頂機制，猶如給予業主「甜頭」，因差餉物業估價署評估私人住宅租值多年以來，只有三次出現租金加幅超過15%以上，該建議變相容許業主加到盡，做法不合理，報告又沒有提及為劏房評估巿值租金，但認為只要就劏房租管立法後，一旦要求所有劏房打釐印稅，相關劏房租金的數據便會成為以後訂立起始租金的基礎，建議先立法後修訂的方式進行，以免立法一再被推遲。

前劏房租管研究工作小組成員葉毅明教授（中）期望民間諮詢能向政府施壓，就正式立法前修訂政策。(莫家文攝)

區議員：應加建過渡性房屋

葵青區議員周偉雄關注到石籬中轉屋將於2022年清空及拆卸，原本曾被地政總署建議用於非牟利過渡性房屋的大角嘴海帆道一幅政府用地，又批予興建中央駐港國家安全公署辦公大樓，政府再沒有新的大型中轉房屋用地，認為政府必須考慮興建公屋的同時，為劏房居民提供過渡性房屋，否則基層住屋問題未解決，無良業主只會將單位越拆越細，無法解決劏房衍生的貴租、消防、渠務等問題。

沙田區議員鍾禮謙表示，香港劏房租金費是房屋供求問題，不能片面從租管立法出發，須宏觀審視房屋政策，作出針對性措施，例如向業主及發展商徵收空置稅及囤地稅，才能解決單位供應不足的癥結。

居民擔心劏房打釐印稅後被迫遷

會上有居民擔心，報告中提出每個劏房內應可加裝煙霧感應器、滅火筒、防火沙等設備，然而一個劏單位只有百多呎，「喺度又煮又食又瞓，點加消防設備？」又指即使向消防處查詢，部門人員指劏房單位不合消防條例要求，「點樣都唔會變成合法」，她又指擔心每間劏房打釐印稅，便會被屋宇署等部門指劏房違法分間，結果租戶被迫遷。

葉毅明教授承認，不同部門對劏房單位內部設施各有演繹，造成兩難局面，一方面政府向劏房推出租管立法，另一方面消防處及屋宇署又會就違法劏房執法，其時工作小組會議上，政府代表未有排除若簽定劏房釐印稅，一旦發現劏房非法僭建，便有可能執法取締，變相讓租戶及業主自首。

荃灣區議員林錫添同意100呎劏房再加消防設備，縮窄原本狹窄的居住環境，建議可將相關消防設備安裝於單位的樓梯口或公用通道。

有居民希望設立第三方劏房資訊平台，讓租客得悉劏房租盤的實際情況，以免入住一兩個月後，才發現單位千瘡百孔，不得已在未完約租的情況下搬走，對基層來說倍感吃力。

葉毅明回應指一直對成立第三方劏房租務資訊平台持開放態度，因租客在租賃合約中屬弱勢一群，並無議價能力，地產代理只會替業主隱暪單位實況以盡快促成交易，建議政府資助社企或非政府機構成立劏房租務資訊平台，由社工替租客審視劏房，維護租客權益。

香港天主教正義和平會活動幹事黎汶洛期望立法後能仿效最低工資委員會的機制，就劏房租管落實細節進行一年或兩年一檢，租客或關注團體以及官守成員與業主代表各佔一半，以便作出適當政策微調。

最後各人總結時，同意就劏房租管立法繼續進行更多民間諮詢，就消防安全、租金水平、水電費規管、執法部門協調及租約合細提供意見，完成立法政策。