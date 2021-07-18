DSE放榜｜女狀元因病由「神科」轉讀獸醫學　盼研人畜共通傳染病

中學文憑試於周三（21日）放榜，每位考生都希望考獲優異成績，順利入讀心儀的科目。有文憑試高材生過來人分享，指當年入讀心儀的醫科後，受情緒病困擾而停學，最終在動物身上獲得慰藉，毅然轉讀本港新興的獸醫學士課程，希望未來研究人畜共通的傳染病，並喚起公眾關注動物權益，在另一崗位貢獻社會。



陳曉汶改變初衷，放棄醫科，轉到城市大學攻讀獸醫課程。她期望未來研究人畜共通的傳染病，喚起公眾關注動物權益。（政府新聞處圖片）

陳曉汶她自小勤奮好學，更是2018年的文憑試狀元，「還記得老師在課堂上播放沙士紀錄片，我深受謝婉雯醫生的事蹟啟發，立志成為醫生，幫助別人」。由於公開試成績優異，如願入讀「神科」醫科。

可是，在大學一年級時，她受情緒病困擾而停學，頓時迷失方向。後來她參與義務工作，照顧流浪動物，沒想到同時動物也為她療傷，令她重新尋獲方向，訂下新目標。「家中一直飼養狗隻，但我從沒考慮當獸醫，因為這門課在香港屬於新科目，然而擔任義工期間，我感覺到動物與人類同樣重要，應當受到尊重，所以決定轉讀獸醫課程」。

為理想決心克服蜥蝪壁虎心魔

「我不怕血，但卻害怕蜥蝪、壁虎等珍禽異獸，但我相信實習後多與不同品種的動物接觸，可以克服」。21歲的她目前在香港城市大學攻讀獸醫課程，期望未來研究人畜共通的傳染病 ，並喚起公眾關注動物權益，在另一個崗位貢獻社會。

文憑試放榜在即，在疫情陰霾下，考生難免感到前路茫茫，陳曉汶鼓勵年輕人忠於自己，按興趣發揮所長，堅定信念，即使成績不理想，仍可追尋理想，「考生不用顧忌他人看法，不要以為選了某一科便會成為異類。只要理由充分，自信日後能夠照顧自己，便可以做自己喜歡的事，無法名成利就也不打緊」。

城大獸醫學學士課程共6年

在2016年開辦的城大獸醫學學士課程共6年，首兩年着重生物醫學和臨床前培訓，這些課程為往後半臨床和臨床課程提供所需知識，學生也會到魚場、豬場和城大動物醫療中心實習，累積診斷經驗。

城大動物醫療中心樓高三層，設有全港首個動物深切治療部、心臟專科中心、診症室和手術室，並提供全年無休的24小時急症服務，中心也配備先進的影像診斷和治療設備，包括磁力共振掃描、內窺鏡檢查等儀器。中心自2019年成立以來，每年約有3萬至4萬隻貓狗接受檢查和治療。

城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院院長賀施德表示，城大動物醫療中心成立的目的，除了為學院提供教學場地，也期望服務公眾，「當寵物生病時，主人可以帶牠們來城大動物醫療中心，獸醫團隊會提供專業服務，希望在未來會有城大獸醫學畢業的獸醫，在城大動物醫療中心為市民服務」。