食農企劃《與種籽有約》推不時不食概念　期間限定種籽雜貨店登場

常說「不時不食」，但現代人生活忙碌，容易忽視了與自然之間的連結。南豐集團「世界之約」計劃自今年2月啟動後，一直以推廣可持續「韌性城市」的概念出發，透過不同主題的社區項目，希望帶領大眾多方面開發生活的可能性。

計劃的第四部曲─《與種籽有約》，於7至8月期間在南豐紗廠舉辦本地農作物期間限定店、週末農墟及一系列互動工作坊，邀請大眾從一顆種籽開始，在不同層面上了解季節性種植及學習「不時不吃」的重要性，從而思考種籽、種植、土地與食物的關係，並成為支援本地農業可持續發展的參與者。



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生活在富庶的城市，我們輕易地享用世界各地的美食，但其實農產品要在不合宜的季節生長，往往需要額外施肥或是利用人工培植。這些舉動不但增加了地球的碳排放量，更會傷害土壤、收成等，對環境、人類帶來負面影響。南豐集團希望藉著《與種籽有約》食農企劃，夥拍農作物共購平台「田嘢」、香港有機生活發展基金（SEED）、生活書院及一眾本地農夫等，透過合作舉辦不同活動，重新把土地、人與食物連結起來。

南豐集團文化及社區─業務創新部高級經理盧樂謙（Him）指，「世界之約」中的「約」是指我們與大自然之間的共識，「四季更替、木棉花開，呢啲嘢一直都存在，只不過我哋有冇應約？點樣喺生活上回應返？」他表示，日常中談「可持續性」看似十分抽象，很難令人留下印象，他們想「貼地」一些，「相信每個社區內買本地菜嘅人都好多，農墟會係一個好好嘅機會，令個計劃同生活有聯繫。」

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南豐集團文化及社區─業務創新部經理Vicki亦指，希望來到農墟的人能有直接與本地農夫溝通的機會，從農夫口中知道本地農業面對着甚麼困難，也能學習揀菜的知識，「點解本地菜對比內地菜會咁貴？有機種植個成本有幾高？好多人話食完本地菜之後，都返唔到轉頭。」《與種籽有約》的活動亦包括與位於荃灣區的農作物共購平台「田嘢」合作的「不時不吃」期間限定「種籽雜貨店」，Vicki指出，當中一款「莧菜青醬」十分特別，「夏天嘅時令菜唔多，但就如莧菜，係咪都可以有不同食法？」

盼增加空間讓市民與農夫互動

香港有機生活發展基金（SEED）的Rachel表示，「不時不食」是按季節、按「本土」食物生產節奏的飲食文化，而今次活動中除了新鮮蔬果，亦有很多不同種類的本土加工產品，由清潔用既絲瓜囊、麵、調味料、腰果糖到護膚用品都有，例如有農青自己養蜂生產蜜糖，再釀製蜜糖酒、包裝用上蜜臘封口；也有自家種植辣椒、將不同品種辣椒調製成不同風味的辣椒醬。她形容，該處就如一個售賣「香港貨」的「本土生活百貨店」，而業界亦希望建立不同類型的銷售方式，在不同區設立農墟，讓市民可以有更多空間與農夫互動。

此外，Rachel表示，很高興見到農業多了很多生力軍和新動力，農青的新創意、亦有二代合作把耕種智慧加上網絡資訊，嘗試不同的生產模式，而近來亦多了菜檔和餐廳選用本地蔬菜，農產品加工方面也是百花齊放大放異彩，「香港農業正正需要這些有心人，將本地作物發掘更多可能性，互相協作成長！」

參加者可親手於南豐紗廠耕地收割紫蘇葉

活動期間亦有一系列工作坊，讓參加者以本地夏日盛產的作物烹調美食及製作手工藝品，實踐「不時不吃」和環保兼備的可持續生活態度，其中包括讓參加者親手於南豐紗廠耕地收割紫蘇葉、體驗製作紫蘇味噌夏日米紙卷，於城市一嚐農田到餐桌（Farm to table）的體驗；也有龍眼浸酒工作坊讓參加者品嚐本地「樹上熟」的有機龍眼，並採用本土「悅和醬園」出產的雙蒸米酒和「土作坊」出品的冰糖，親手浸泡龍眼酒。香港有機生活發展基金（SEED）餐桌工作坊合作夥伴─ Vienna（諾亞之森）又建議了多款食譜，包括芝士奶蓋冬瓜茶和本地蝦醬炒秋葵，讓大眾了解更多有關「不時不吃」的飲食概念。