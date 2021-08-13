疫情期間發揮社會貢獻　本港15家企業具可持續發展理念獲獎

「可持續發展目標」（英文簡稱 SDG）被國際社會視為未來主要發展路向，有本港青年商會以此舉辦頒獎比賽，每年從中選出具持續發展理念的本地企業，今年獲獎機構包括首個以SEN學員為對象的天盛道場、研發醫院專用機械人的創科公司，以及提供免費遙距醫療諮詢的服務機構等，主辦單位稱參賽企業多達過百間，獲獎機構能脫穎而出，主要嘉許它們是在疫情期間，為重建社會作出貢獻。



諾達科技研發專門在醫院使用的機械人，以簡單編程便可來往於公立醫院隔離病房，運送藥物及讓醫護與病人透過視像對話，減低感染風險。(機電工程署圖片)

從逾百間本地企業選出15間獲獎機構

大會公佈共15間優秀的得獎企業及機構，分別榮獲SDG企業大獎2021傑出企業及JCI RISE企業特別大獎，當中各獲獎單位來自不同行業，例如其中一間獲獎的諾達科技機械人有限公司，早在去年初新冠肺炎疫症爆發期間，見到前線醫護出現防疫服裝和口罩短缺的困境，於是研發一個專門為隔離病房運送膳食和藥物的機械人，醫護可透過機械人的視像對話模式，與病人在病房外進行直接溝通，既減低感染風險，亦節省7成口罩和防疫服更換引致的損耗，而且操作極為簡單，毋須培訓亦可以馬上使用，該技術獲伊利沙伯醫院及菲臘牙科醫院等公立醫院採用，在疫情期間發揮貢獻社會精神。

另一家獲獎的上巿醫療服務機構醫思健康，早前宣佈為香港明愛青少年及社區服務的基層家庭，提供400個免費遙距醫療諮詢服務名額，包括普通科醫生視像會診、醫生處方最多三日基本藥物及一次送遞藥物服務。另外，該機構又與香港安老服務協會推出「安老業界齊打針 保護長者顯愛心」計劃，專為過敏疾病的安老服務機構之院舍、長者日間中心及殘疾之士院舍的全職從業員，而提供100個一次性新冠疫苗接種前健康評估服務名額。

疫情下開設本港首間SEN跆拳道訓練中心

疫下課外活動被迫暫停或腰斬，尤其是有特殊教育需要的SEN學童，情緒及身心均需要支援，招收本地SEN學童教授跆拳道的天盛道場，疫情期間在上環開設本港第一間SEN跆拳道訓練中心，提供衛生及安全的學習環境，並以小班教學招收不同類別的SEN學員，利用跆拳道技術及升級制度混合感覺統合訓練，令學員一步步一成長。雖然疫情最嚴重的時期被迫停課，但創辦人派出10位SEN「天盛道場助教課程」學員在網上協助教導其他同學練習，其後在三個跆拳道網上比賽獲得8冠9亞15季的佳績，當中有自閉症學員Calvin成為第一位畢業的學員，成功在兩間SEN跆拳道訓練中心當上受薪助教。

創辦人認為每一位SEN學員都有他們的長處，特別在記憶力及與其他SEN的溝通技巧上，絕對比正常人更好，只要取長補短，便能讓他們專心發揮專長。

平等機會委員會主席朱敏健認為企業落實可持續發展，是切合社會、環境和經濟的需要，為社會帶來正面影響。(大會提供圖片)

本地企業應制定永續發展策略

平等機會委員會主席朱敏健先生認為，SDG企業大獎可鼓勵企業實踐可持續發展，不單是履行企業責任，更為機構創造更大的價值和競爭力，並且切合社會、環境和經濟的需要，為社會帶來正面影響。

主辦機構維多利亞青年商會的會長林育泉表示，企業實踐可持續發展目標刻不容緩，應立刻制訂企業永續發展策略，履行社會責任。