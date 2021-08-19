Eaton HK與同性婚禮統籌師合辦婚宴展 冀讓婚宴有雙重意義

疫情之下，不少新人舉辦婚禮時更受考驗，但對於性小眾群體而言，他們的婚姻之路本來就不易走。集酒店及文化創意空間於一身的Eaton HK將於8月21及22日（本周六及日）與同性婚禮統籌師Next Chapter合辦「婚．享．愛」婚宴展，11個參展商提供婚禮統籌知識的同時，亦會推廣可配合環保綠色發展及可持續性理念的婚禮配套服務。此外，展覽亦將提供一系列由智障人士手造回禮小禮物供新人們選擇。



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婚禮是人生大事，有沒有想過如何可讓婚禮更具意義？位於佐敦的Eaton HK向來支持環保及可持續發展，除了全面走塑、向魚翅說不，由米芝蓮食府逸東軒團隊主理的婚宴菜單亦選用可持續發展海鮮，或可選擇素食餐單。酒店同時提倡「愛多元」婚禮理念，又實行回禮禮物轉贈計劃，與多個本地慈善組織合作幫助新人安排捐贈，為關愛社會基層出一分力。

是次「婚．享．愛」婚宴展有11個婚禮配套服務商戶，為準新人展示一系列專業的現代婚宴服務，同時提倡保護生態環境，當中包括Fashion Clinic By T —專門為客人修補及重新設計舊衣，推動可持續服裝的發展。活動亦誠邀本地慈善社會企業組織智天使Wise Angel參與，提供一系列由智障人士手造回禮小禮物供新人們選擇，幫助有需要的基層社群，讓婚宴具有雙重意義。

此外，同性婚禮統籌師 Next Chapter更會為所有 LGBTQ 或認同尊重LGBT 概念的準新人，創造不一樣的本地或外地婚禮，同時提倡「愛多元」婚禮理念—無分種族、無分膚色、無分性別及無界限，能讓整個社區變得更美好。

Eaton HK「婚．享．愛」」婚宴展



日期： 2021年8月21及22日（星期六及日)

時間： 下午12時至晚上7時

地址 : 香港九龍彌敦道380號Eaton HK 2樓

參加商戶： Fashion Clinic, Instant Photo Service, Janice Fan, Kallisti Gold, Mijosu, My Tailorist, Next Chapter, Shu Chi Production, SOVOS Aromatherapy & Perfumery, Wedding Hashtag Production, Wedding Mood, Wise Angel



費用全免

