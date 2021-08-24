外賣員工傷欠保障　調查指八成受訪者認同應規管外賣平台

工聯會今日（24日）公布有關外賣平台外賣員工作狀況的問卷調查。調查顯示，外賣員收入低、風險大，逾一半受訪者更表示不知道平台有為外賣員提供保險，八成受訪者認同應規管外賣平台。工聯會促請政府參考海外及內地經驗，盡快研究確立外賣平台與外賣員之間的僱傭關係、建立本地發牌制度，保障外賣員權益。



工聯會在今年7月8日至8月14日期間，在社交媒體外賣平台外賣員群組中，以網上問卷形式訪問到168名外賣員工作狀況。（翁鈺輝攝）

工聯會在今年7月8日至8月14日期間，在社交媒體外賣平台外賣員群組中，以網上問卷形式訪問到168名外賣員工作狀況，問及工作時數、收入和工傷等情況，以了解外賣員的工作待遇，並問及他們對於與平台公司工作的僱傭關係的認知。

數據顯示，51%受訪者表示不知道平台有為外賣員提供意外保險。八成受訪者則同意外賣平台應為外賣員提供「不低於法定僱員補償」的意外保險。工聯會理事長黃國提到，據他了解，現時外賣員收到的意外保險賠償額最高為36萬元，少於一般的意外保險賠償額最低的46萬元。

數據顯示，51%受訪者表示不知道平台有為外賣員提供意外保險。八成受訪者則同意外賣平台應為外賣員提供「不低於法定僱員補償」的意外保險。（翁鈺輝攝）

另外，47%受訪者表示只以步行方式工作，40名受訪者（23.9%）以電單車接單工作，當中有38人表示只以電單車作唯一工作方式。數據又指出，22名受訪者（13%）表示曾在送餐工作期間意外受傷而需要送院，惟當中只有2名受訪者有向平台公司申請索償並獲得補償。數據指，電單車手全職送外賣的受傷比例比步兵高10%，22人中佔6人，更有58%電單車手表示不知道平台有提供意外保險。

黃國促請政府參考海外及內地經驗，確立外賣平台以外賣員之間的僱傭關係，並建議政府介入，使兩者建立平等關係，保障他們獲得應有的最低工資、工傷賠償、強積金和法定有薪假期等保障。（翁鈺輝攝）

促為零工平台營運立法 建立本地發牌制度

立法會議員陸頌雄估計，平台公司與外賣員簽約時，已向他們灌輸兩者並非僱員關係的概念，指外賣員只是自僱人士，令他們不了解及重視自己應有的權益。他又指，南亞裔人士及新來港人士未必了解香港的勞工法例，導致他們不了解其權益，故即使平台有提供一定按意外保障於外賣員，外賣員亦未能意識到自己是有保障，令保障「有亦等同於無」。

七成受訪者認為，平台「對他們的工作有控制權」而並非自由工作；另有八成受訪者同意政府應規管外賣平台，規定平台須為外賣員提供「不低於勞工法例的薪酬、安全、工傷意外等保障」。

黃國促請政府參考海外及內地經驗，確立外賣平台以外賣員之間的僱傭關係，並建議政府介入，使兩者建立平等關係，保障他們獲得應有的最低工資、工傷賠償、強積金和法定有薪假期等保障。同時亦為零工平台營運立法，建立本地發牌制度。他亦希望政府盡快就零工經濟研究及定期收集相關數據，以掌握平台經濟最新情況。