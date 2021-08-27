團體指逾五成年輕人為「斜槓族」　促提供法律諮詢援助保權益

「 Slasher 」 、 「Freelancer」、「零散工」......近年彈性就業成新趨勢，不少年輕人都選擇投身於這些新興工作模式。有團體調查發現，逾六成半人想過要成爲彈性就業者，但同時有超過八成半受訪者認爲彈性就業「收入不穩定」及「沒有勞工保障」。另有彈性就業者指沒有簽訂工作合約，處理報稅及強積金時不清楚自己會被定為自僱人士、僱主抑或僱員。團體建議政府應提供法律諮詢援助，以及彈性就業的合約範本。



模特兒、攝影師、私人補習等都是常見的彈性就業工種。（資料圖片）

彈性工作者以模特兒、攝影師、私人補習佔比最多

關注草根生活聯盟（關草聯）在本年7月20日至8月23日進行網上問卷調查，共收集了220份回覆，其中有51.4%的受訪者表示，現在或曾經是一名彈性就業者。而在多個工種之中，受訪者認為模特兒、攝影師、私人補習最常出現彈性就業，各有82.3%、82.3%及 78.6%；其次則為平面設計和主持，分別有 61.4%及 59.5%。

調查結果顯示，在希望或曾經是彈性就業者的人中，有85.8%人表示原因是「工作時間有彈性」，其次則是「較容易選擇自己喜歡的工作」，和「不喜歡受到束縛」等。問卷談及彈性就業的壞處，有 88.6%受訪者認爲「收入不穩定」、86.4%則指 「沒有勞工保障，例如：有薪假、MPF、病假」，此外，分別有 60.5%、57.7%和 51.8%受訪者對彈性就業觀感是「勞工權益不被重視」、「容易使人缺乏安全感」 和「必須依賴人脈轉介工作」，

報稅及強積金不知如何定性

25歲的彈性就業者Cat，現時分別有任職健身教練、上門補習和人體模特兒。她過往亦曾在健身中心當全職駐場教練，薪金由底薪加佣金組成。她形容，待遇在行內亦算是不錯，但一對一課堂的薪金要和公司對分賬；但現時的Freelance 過程中，Cat扣除場租仍有七成或以上的收入，而且工時較短，不需再如過往做駐場教練般需要當值。

不過，現時Cat的工作除了沒有底薪保障外，亦需要完全依靠自己在社交媒體上花時時宣傳；她與客人、以及她的其餘兩項工作均沒有簽定任何合約，亦沒有標準範本可以參考，形容大部分時候都是「講個信字」；而在作出價格調整時會有壓力、也有出現「不知道行情價」的情況。Cat又指，未知政府可否為彈性就業人士提供專有的車船津貼，其次在報稅及強積金方面，因為不清楚自己的工種會被定位為自僱人士、僱主或僱員，不清楚可以怎樣處理，期望政府能提供相關支援。

團體建議政府應向彈性就業者提供法律諮詢援助，並盡快檢討及更新《僱傭條例》，為彈性就業者提供適切勞工保障。 （資料圖片）

關草聯指出，現時彈性就業者如被拖欠薪酬，只可從勞資審裁處或小額錢債審裁署進行索償，惟兩方面各有弊病，以致追討欠薪有困難，因此建議政府應向彈性就業者提供法律諮詢援助，又指政府應盡快檢討及更新《僱傭條例》，界定僱員身份，杜絕假自僱，為彈性就業者提供適切勞工保障。 聯盟認為，勞工署應提供彈性就業的合約範本，同時應密切監察與彈性就業相關的就業及接案平台，以制定更適切的管理及介入方式，減低彈性就業者被剝削或受騙的情況。